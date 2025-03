Zaradi dekleta in Ukrajine bo Rusinja odslej nastopala za Avstralijo

V Rusiji rojena številka 12 svetovnega tenisa Darja Kasatkina je razkrila, da bo odslej igrala za Avstralijo, potem ko so sprejeli njeno prošnjo za stalno prebivališče v deželi tam spodaj. Sedemindvajsetletnica je bila kritična do ruskih omejitev in odnosa do pravic lezbijk ter skupnosti LGBTQ+, ostro je nasprotovala tudi vojni v Ukrajini.

V izjavi, ki jo je objavila preko Instagrama, je Darja Kasatkina, zmagovalka osmih posamičnih turnirjev WTA, zapisala: "Z veseljem vam sporočam, da je avstralska vlada sprejela mojo prošnjo za stalno prebivališče. Avstralija je kraj, ki ga obožujem, je neverjetno gostoljubna, kraj, kjer se počutim kot doma. Rada sem v Melbournu in veselim se, da bom tam postavila svoj dom."

"Kot del tega s ponosom sporočam, da bom od te točke naprej v svoji profesionalni teniški karieri zastopala svojo novo domovino, Avstralijo. Obstajajo deli te odločitve, ki niso bili lahki. Rada bi izrazila svojo zahvalo in hvaležnost družini, trenerjem in vsem, ki so me podpirali na moji dosedanji teniški poti," je dodal igralka, ki je pred časom razkrila, da prijateljuje z rusko umetnostno drsalko Natalijo Zabjakovo.

"Vedno bom spoštovala in cenila svoje korenine, vendar sem navdušena, da bom začela to novo poglavje v svoji karieri in življenje pod avstralsko zastavo. Hvala vsem za razumevanje in nadaljnjo podporo," je sklenila svoj zapis v Toljatiju rojena teniška igralka. Njena starša sta bila tudi športnika na državni ravni, mama je bila atletinja in pozneje pravnica, oče pa hokejski igralec in potem inženir.