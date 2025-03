Đoković z Menšikom za rekordni stoti naslov, v polfinalu ga je spremljal Messi

Srbski zvezdnik Novak Đoković se je približal novemu mejniku v zgodovini tenisa. Le še zmaga ga loči od stotega naslova v karieri, ko je s 6:2 in 6:3 nadigral Grigoja Dimitrova iz Bolgarije in se uvrstil v finale mastersa v Miamiju. V odločilni partiji turnirja se bo pomeril s češkim najstnikom Jakubom Menšikom.

V finale se bo Novak Đoković odpravil v želji, da bo postal šele tretji teniški igralec po Jimmyju Connorsu (109) in Rogerju Federerju (103), ki je osvojil 100 naslovov.

Dvoboj med Đokovićem in njegovim 33-letnim nasprotnikom je bil najstarejši polfinale v zgodovini turnirjev masters 1000, skupna starost tekmecev je 70 let, vendar je prevladoval izkušenejši v paru. Đoković, ki ima zdaj proti Bolgaru trinajst zmag in en sam poraz, je popolnoma nadigral Dimitrova v partiji, ki se je končala po 69 minutah.

Srb je pri 37 letih zdaj najstarejši teniški igralec, ki je prišel v finale turnirja ATP masters 1000. Tam se bo pomeril z 19-letnikom iz Češke, ki je z izjemnim servisom premagal četrtega igralca sveta Taylorja Fritza iz ZDA s 7:6 (4), 4:6 in 7:6 (7:4).

Servis je bil znova Đokovićeva močna stran s 87 odstotno učinkovitostjo pri svojih začetnih udarcih. Zadel pet asov, izkazal pa se je tudi s svojo vsestransko igro.



V nedeljo gre na vse ali nič

"Danes je bilo zelo vetrovno, zelo težko je nadzorovati žogico, ves čas sem spreminjal smer, vendar sem imel dobre servise in zdržal psihično. Servis je bil zame spet vrhunec dvoboja. Mislim, da je bil v prejšnji igri 84-odstoten in mislil sem, da bo to težko premagati, toda danes je bil 87-odstoten, tako da ne vem, kaj naj rečem," je dejal Đoković.

"Po olimpijskih igrah, ki so bile moj devetindevetdeseti naslov, je vsak turnir, na katerem igram, prag do stotega, in tega nisem mogel doseči. Upam, da bom v nedeljo šel na vse ali nič," je dodal.

Foto: Reuters

Na tribunah ga je spremljal Lionel Messi

Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je bil na tribunah, da bi spremljal tekmo po treningu z Interjem Miamijem in Đoković je bil navdušen, da ga je videl. "Bila je velika čast imeti kralja Lea na tribunah. To je bilo prvič, da sem igral pred njim," je dejal Đoković.

Messi je šel potem v slačilnice na stadionu Hard Rock, da bi se srečal z Đokovićem, potem so ga predstavili tudi Menšiku.

"Srečanje s tako legendo se ne zgodi vsak dan. Samo malo sem se objel z njim in mu stisnil roko. In potem, ko sem to storil, si roke nisem umil pred tekmo. Saj veste, da bi mi prinesel nekaj sreče, tako da je bilo verjetno to danes zame ključno," je dejal Menšik z nasmeškom.

Menšik je po koncu svoje polfinalne tekme na objektiv kamere zapisal "Hvala Leo". "Ne gre le za to, da je zmagal na vseh teh ligah prvakov in svetovnih prvenstvih in vsem, kar je bilo, saj je tudi izjemen človek. Res je super, da so se mi sanje uresničile," je še povedal Čeh.

Izida, Miami, ATP 1000 (10 milijonov evrov):

- polfinale:

Novak Đoković (Srb/4) : Grigor Dimitrov (Bol/14) 6:2, 6:3;

Jakub Menšik (Češ) : Taylor Fritz (ZDA/3) 7:6 (4), 4:6, 7:6 (4).

