Zadnje dni na turnirju v Miamiju vladajo visoke temperature in tudi vlaga, kar teniškim igralcem zelo otežuje igranje. Pogosto lahko vidimo, kako si igralke in igralci dajejo led na glavo in okrog vratu ter si s tem lajšajo igranje v vročini.

Novak Djokovic using Cold gloves to recover faster during timeouts.



The Goat is way ahead of everyone in everything he does ❤️🐐 pic.twitter.com/gOrgdwKsey — SK (@Djoko_UTD) March 28, 2025

Novak Đoković, ki je v četrtfinalu igral proti Sebastianu Kordi, se je spomnil še drugega načina, saj uporablja posebne rokavice za znižanje telesne temperature. Posnetek Đokovića z rokavicami je na družbenih omrežjih postal viralen in mnogi so se spraševali, čemu služijo te posebne rokavice.

Kmalu je postalo jasno, da ne gre za nič posebnega. Rokavice so napolnjene z ledom, kar je srbskemu zvezdniku pomagalo ohladiti roke, saj se te ob trenutnih razmerah v Miamiju zelo znojijo in je lopar težje držati.

Uporabljali so jih že pred leti

Uporabo rokavic za hlajenje je na eni izmed televizij komentirala tudi Martina Navratilova, nekdanja legendarna teniška igralka. "To smo videli že pred nekaj leti, saj lahko rokavice v 30 sekundah znižajo telesno temperaturo. Ohladijo namreč krvni obtok. Ne vem, zakaj več ljudi ni začelo uporabljati te tehnologije. Novak je pred vsemi, kar zadeva tehnologijo. To je čarovnija in ne vem, zakaj na turnirju takšnih stvari ne omogočijo vsem igralcem."

Foto: Reuters

Padel je še en rekord

Novaka Đokovića danes zvečer čaka polfinalni dvoboj, v katerem mu bo nasproti stal Bolgar Grigor Dimitrov. Sedemintridesetletni Beograjčan pa je z uvrstitvijo v polfinale dosegel nov rekord. Postal je najstarejši igralec v zgodovini tenisa, ki se je uvrstil v polfinale turnirja serije masters.