Novak Đoković se je v noči na sredo brez težav prebil v četrtfinale turnirja v Miamiju, potem ko je po dveh nizih premagal Lorenza Musettija (6:2, 6:2). A glavni sodnik je že po peti igri Srbu dvignil pritisk, potem ko mu je dal opozorilo, ker si je med točkama vzel preveč časa.

Že prvič je dobil opozorilo

Novak Đoković je bil nezadovoljen, ker je dobil opozorilo že prvič, ko je prekoračil čas. Pravila pravijo, da ima igralec med točkami dvajset sekund za servis. Ura začne odštevati tri sekunde po končani točki.

"To ni tvoj prvi dvoboj, kajne? Peta igra v dvoboju … v uvodnih igrah ni bilo težav, bil sem blizu, ampak prvikrat, ko sem prekoračil, si me opozoril," je Đoković najprej povedal sodniku, ki mu je razlagal, da je odštevanje časa samodejno.

"Kaj, to pomeni, da mi je ura dala opomin in ne ti? Torej nikoli v življenju nisi razumel trenutka dvoboja in kako se igralec počuti," je še povedal Nole, že šestkratni zmagovalec turnirja v Miamiju.

Dvoboj si je ogledala tudi Serena Williams. Foto: Reuters

Zaradi Serene Williams je bil malce nervozen

Vseeno je eden najboljših teniških igralcev vseh časov nadaljeval dobro igro in se brez težav uvrstil v četrtfinale tega turnirja. Igralca sta na igrišču preživela le eno uro in 23 minut, kar gre zagotovo v prid 37-letnemu srbskemu zvezdniku.

"Mislim, da je bila raven tenisa zelo dobra. To je moj najboljši dvoboj na turnirju in rad vidim, da skozi turnir napredujem," je povedal, potem ko sta ga na tribunah spremljala Serena Williams in Juan Martin Del Potro. "Mislim, da je, da me je v živo gledala prvič ali drugič in sem bil malce nervozen," je o legendarni Američanki povedal 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Novak Đoković in Andy Murray se zmeraj bolj spoznavata. Foto: Guliverimage

Beograjčan je spet razkril zanimivo sodelovanje z Andyjem Murrayjem, s katerim zdaj sodelujeta že nekaj mesecev. Đoković je namreč povedal, da se poznata že dolgo, ampak bolj kot nasprotnika na igrišču kot osebno.

"Dolgo sva bila skupaj na turneji. Poznava se 25 let, še od mladinskih dni, ampak v resnici takrat ni veliko interakcije. Pred dvobojem smo čakali, da preneha deževati, in imela sva zanimiv pogovor. Kot igralca sem ga vedno zelo spoštoval, ampak zdaj ga še bolj spoštujem kot človeka. V redu fant je in res sem hvaležen, da je ob meni."

