"Novak Đoković potrebuje sovražnika"

Novaka Đokovića smo v preteklosti večkrat videli, ko se je jezil na svojo ekipo ali pa je prišlo do kratkega stika z gledalci, ki so ga nemalokrat sprovocirali. Igra marsikaterega igralca bi padla, pri Novaku pa smo lahko videli ravno nasprotno. Dvignil je svojo raven igre in zmagoval na največjih turnirjih.

Marco Panichi, ki je bil pet leti kondicijski trener Beograjčana (2019–2024), je v podkastu razkril, da ima Đoković veliko željo po tekmovanju. "Nole, metaforično, potrebuje sovražnika, da ga razjezi. To je bila metoda, ki mu je služila za motivacijo med dvobojem, vendar se včasih lahko zgodi ravno nasprotno," je v podkastu Tressessanta povedal italijanski kondicijski trener.

Novak Đoković se pogostokrat jezi na svojo ekipo ali pa na gledalce na tribunah. Foto: Reuters

Tenisu je bil posvečen 24 ur na dan

Marco Panichi se je v tem času preselil k Janniku Sinnerju, trenutno najboljšemu igralcu sveta, ki pa mora zaradi dopinške afere počivati tri mesece. Z njim sodeluje od lanskega septembra in povedal je, da med mladim Italijanom in izkušenim Srbom vidi določene podobnosti.

"Novak je bil nekdo, ki je 24 ur na dan živel za tenis. Pri Janniku je enako, čeprav na drugačen način. Sinner je igralec, ki živi za tenis in je tekmovalen tudi na treningih. Na takšen način se zabava. Vsi veliki športniki so takšni. To so ljudje, ki uživajo v tem in to jih veseli," je še povedal Panichi.

Foto: Reuters

Novak Đoković trenutno igra na turnirju serije masters v Miamiju in z zmago v tretjem krogu je dosegel nov mejnik, ko je slavil svojo 411. zmago na turnirju ATP masters 1000 v dveh nizih nad Argentincem Camilom Ugom.

"Počaščen sem, da sem presegel še en mejnik in še en rekord. Vedno je nekaj na vrsti, tako rekoč vsakič, ko igram, in to me seveda motivira, da na turnirjih igram dobro," je za spletno stran ATP povedal Đoković, ki v torek igra proti Italijanu Lorenzu Musettiju.

