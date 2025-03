S 381 zmagami in 28 naslovi je tretji Švicar Roger Federer.

"Počaščen sem, da se presegel še en mejnik, dosegel še en rekord," je dejal Đoković. "Vedno je nekaj na vrsti, tako rekoč vsakič, ko igram, in to me seveda motivira, da na turnirjih igram dobro," je za spletno stran ATP povedal Đoković.

Tekmec 37-letnega Srba in šestkratnega zmagovalca turnirja v Miamiju bo v osmini finala Italijan Lorenzo Musetti.

Đokovićeva 411. zmaga prihaja skoraj 20 let po njegovi prvi na turnirju masters 1000. Nekdanja številka 1 na lestvici ATP je svojo prvo zmago na tej ravni dosegel v Parizu leta 2005, ko je premagal Victorja Hanescuja.

Srb je od takrat osvojil rekordnih 40 naslovov, pri čemer je prvič do njega prišel prav v Miami leta 2007. Leta 2018 je postal prvi in edini igralec, ki je zmagal na vseh devetih turnirjih masters 1000. Do leta 2020 je vsak turnir osvojil vsaj dvakrat.

