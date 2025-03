Gladka zmaga Đokovića, Alcaraz že spakiral kovčke

V drugem krogu ATP turnirja v Miamiju je četrti nosilec Srb Novak Đoković s 6:0 in 7:6 izločil Avstralca Rinkyja Hijikato. Sicer pa je petek na Floridi prinesel številna presenečenja: izpadli do Rus Daniil Medvedev, Avstralec Nick Kyrgios in na zadnjem dvoboju večera Španec Carlos Alcaraz. Drugega nosilca Miamija je s 5:7, 6:4, 6:3 premagal nepostavljeni Belgijec David Goffin. Na WTA turnirju v Miamiju pa je nepostavljena Emma Raducanu končno spet dobila odmeven dvoboj, izločila je osmo nosilko Emmo Navarro.