Srbski teniški igralec je na turnir serije masters v Miami prišel z vse prej kot dobro popotnico in mnogi njegovo trenutno formo označujejo za katastrofalno. To kažejo tudi njegovi zadnji rezultati, saj je prvič po letu 2018 doživel tri zaporedne poraze.

Novak Đoković je na turnirju v Indian Wellsu doživel hladno prho. Foto: Reuters

Še najbolj v oči bode zadnji poraz, ko ga je v Indian Wellsu pod hladno prho poslal Botic van de Zandschulp, ki se je na turnir uvrstil kot srečni poraženec. Po tistem je Novak priznal, da zelo težko igra na želeni ravni. Glede na besede, ki so jih ujeli na treningu v Miamiju, pa kaže, da Nole še vedno ni ujel prave forme. Zanimivo je, da je nekaj minut za tem zapustil igrišče.

"Te dni me rešuje samo servis. Včasih imam dober servis in to me rešuje, da ostajam v točki in v stiku," je dejal 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, ki ga v petek zvečer čaka prvi dvoboj. Nasproti mu bo stal Avstralec Rinky Hijikata, trenutno 86. igralec sveta. Igralce sta do zdaj igrala le enkrat, in sicer letos v Brisbanu, kjer je bil po dveh nizih boljši 37-letni Beograjčan.

Nole v Miamiju igra prvič po letu 2019 in ima na to prizorišče lepe spomine, saj je na tem turnirju zmagal šestkrat, nazadnje leta 2016. Kako bo tokrat, ko očitno ni v najboljši formi?

