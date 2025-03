Đoković igra na močnem turnirju v Miamiju

Iz Indian Wellsa so se najboljši tenisači in tenisačice sveta preselila v Miami, kjer se je že začel naslednji močan turnir leta. Tukaj so prvi izidi. Igrala bosta tudi Novak Đoković in Carlos Alcaraz, ki se lahko pomerita med sabo še pred finalom, saj sta v isti polovici razpredelnice dvobojev.