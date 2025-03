Đokovićev sindikat napovedal tožbe proti teniškim zvezam

Združenje poklicnih teniških igralcev (PTPA), ki ga vodi srbski zvezdnik Novak Đoković, je napovedalo tožbe proti krovnim zvezam in organizacijam v tem športu. Đokovićevo združenje jim očita, da so uničili tenis in da ne delujejo v korist igralcev.

Združenje sta zasnovala Novak Đoković in Vasek Pospišil leta 2020. PTPA je napovedala tožbe proti več krovnim organizacijam in zvezam, kot so ATP (združenje teniških igralcev), WTA (združenje teniških igralk), ITF (Mednarodna teniška zveza) in ITIA (Mednarodna agencija za integriteto tenisa).

Očitki v tožbah se nanašajo na korupcijo, nezakonite poslovne prakse in nespoštovanje igralcev, kar traja že desetletja, kot so opozorili pri Đokovićevem združenju. Obenem očitajo ATP, WTA, ITF in ITIA, da delujejo kot kartel in uvajajo nezakonite prakse, uperjene proti tekmovalcem. "Tenis je zlomljen," je sporočil izvršni direktor združenja Ahmad Nasar in dodal: "Za lepo fasado, ki jo predstavljajo zveze, so igralci ujeti v nešporten sistem, ki uničuje njihov talent, vpliva na njihove zaslužke ter ogroža njihove kariere in zdravje."

V izvršnem odboru združenja so poleg Đokovića in Pospišila še Hubert Hurkacz, Ons Jabeur, Bethanie Mattek-Sands, Taylor Townsend in SaiSai Zheng.