Goran Ivanišević je nekdanji vrhunski teniški igralec. Blestel je na največjih igriščih, nepozabna je tudi njegova zmaga v Wimbledonu leta 2001. Bil je poznan kot divjak na igrišču, in to že od mladih let.

"Novak je najbolj kompleten igralec." Foto: Reuters

Po svoji športni karieri se je zelo dobro znašel v vlogi trenerja. Dolgo časa je bil trener Novaku Đokoviću, enemu najboljših igralcev vseh časov. Goran o Srbu še danes govori z izbranimi besedami in po njegovem mnenju ni dvoma, kdo je najboljši od velike trojice (Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Đoković).

"Novak je najbolj kompleten igralec. On je daleč najpopolnejši igralec izmed trojice, ampak drug drugega so delali še boljšega. Novak je prišel malo pozneje in morda je za nekatere manj priznan," je v oddaji ‘(Ne)uspjeh prvaka: Specijal sa Slavenom Bilićem na Arena Sport povedal Ivanišević in ob tem poudaril, da je zelo pomembno, od kod športnik prihaja.

"Ko mi nekdo reče, da ni pomembno, od kod prihajaš, rečem: kako ne? To je zelo pomembno. Če bi bil Luka Modrić Anglež, bi bil najdražji nogometaš v zgodovini. Nekdo je Švicar, nekdo Španec, potem pa pride nek fant iz Srbije. In nikomur ni jasno, od kod se je vzel."

"On pove tisto, kar si drugi mislijo, ampak si ne upajo povedati." Foto: Guliverimage

Obsojali so ga in pljuvali: Bil sem z njim in vem, kako je bilo

Nekdaj drugi igralec sveta pove, da vse Balkance mečejo v poseben koš in da je Novak Đoković na igrišču pokazal, kdo je, in da mu teh uspehov ne more nihče vzeti. Prepričan je, da mu bodo na koncu morali priznati njegove uspehe, ker "on je največji." Prav tako je po njegovem mnenju Beograjčan edini, ki si upa povedati tisto, kar si misli.

"On pove tisto, kar si drugi mislijo, ampak si ne upajo povedati. On se je bil zaradi cepiva pripravljen odpovedati svoji karieri. Ni se želel cepiti in zdaj govorijo, koliko je cepivo naredilo škode. Tri leta smo bili zaprti kot ovce, prali so nam možgane. Nobenega športnika tega kova niso tako obsojali in pljuvali. Bil sem z njim in vem, kako je bilo. In to samo zato, ker razmišlja s svojo glavo. Nikoli ni nikomur, mi smo se namreč vsi cepili, govoril, da naj se ne cepimo. V Beogradu je organiziral turnir, kjer je organiziral cepljenje za preostale igralce. Vsaka njegova izjava je za zahodni svet sporna. Ampak zato, ker je povedal resnico, a resnica včasih boli," je povedal 53-letnik, ki je priznal, da so bili tudi slabi trenutki, ampak da je bilo vseeno več lepih trenutkov.

Goran Ivanišević je leta 2021 zmagal v Wimbledonu in se zapisal v zgodovino. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"Niti klica k maši nisem slišal"

Mnogi so ga imeli za pravega norca na igrišču, saj je velikokrat kazal čustva, potem ko je zavrela njegova dalmatinska kri. Še danes je edini igralec, ki je moral zaradi vseh polomljenih loparjev predati dvoboj. A bil je vselej iskren in zaradi tega so ga imeli tudi radi. Sam pravi, da vendarle ni bil tako nor, kot ljudje govorijo, saj sicer ne bi mogel biti drugi igralec sveta.

Vzkipljiv je bil že od mladih let in na ta način jezil svojega očeta. Zgodilo se je, da si je njegov oče izposodil denar, da mu je lahko kupil nova loparja, a je že na naslednjem treningu oba zlomil. Ni bilo prav redko, da ga je oče poslal peš proti domu, a moral je biti doma pred njim.

"Ne takrat, kadar ni bil zadovoljen s treningom, ampak takrat, kadar sem pretiraval z divjanjem. Ni imel druge izbire, kot da mi je rekel: 'Bodi doma pred mano'. Tekel sem po rivi. Če si v tistih časih hitro hodil, si hitro ujel kakšno klofuto. Takrat so avtomobili vozili po rivi, jaz pa sem tekel domov. Moral sem biti doma pred njim, ni bilo druge možnosti. Vedel sem, da je odpeljal iz kluba, nisem pa vedel, ali se je vrnil v klub ali je šel res domov. Ko sem videl, da je odpeljal, sem samo tekel. Nikogar nisem niti slišal niti videl. Niti klica k maši nisem slišal."

