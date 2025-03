Potem ko se je Eva Longoria z družino izselila iz ZDA , je praznovala 50. rojstni dan. Zabavo ob abrahamu je pripravila na prestižni jahti v Miamiju ter povabila številna ugledna imena iz sveta zabave in športa. Tam so med drugim ujeli tudi srbskega teniškega zvezdnika Novaka Đokovića.

Med tistimi, ki letos praznujejo abrahama, je tudi filmska igralka Eva Longoria. Ta se je po zmagi Donalda Trumpa na ameriških predsedniških volitvah izselila iz ZDA. Z družino zdaj živijo malo v Mehiko, malo pa v Španiji. Kljub selitvi se je eno najpomembnejših rojstnodnevnih zabav odločila pripraviti v Miamiju, kjer je živela dolga leta.

Utrinke s prestižne zabave na jahti je delila na družbenem omrežju Instagram. "Hvaležna, da sem začela praznovati svoj rojstni dan (ki bo trajal mesec dni), počutila sem se tako ljubljeno! Hvala vsem, ki ste mi voščili. Pripravljena sem na novo desetletje," je zapisala pod vrsto fotografij, s katerih je razvidno, da je na zabavo povabila številne zvezdnike.

Med drugim je uživala v družbi igralske kolegice Jessice Alba, pevca Marca Anthonyja in njegove žene Nadie Ferreira ter pevke Becky G. Prišel je tudi srbski teniški as Novak Đoković, medtem ko njegove žene Jelene na zabavi ni bilo. Na jahti, na kateri so predvsem plesali, dobro jedli in pili, so imeli tudi didžeja.

Eva Longoria v družbi Novaka Đokovića in španskega igralca padel tenisa Alejandra Galána. Foto: Instagram/Eva Longoria

Đoković se v Miamiju sicer mudi zaradi teniškega turnirja, ki bo potekal vse do konca meseca.

Novak Djokovic at a party with Eva Longoria, Jessica Alba, Marc Anthony, and Becky G in Miami.



A little relaxation ahead of the Miami Open.



🏝️🌊



pic.twitter.com/kc8rWYRFEi — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 16, 2025

Praznovanje rojstnega dne je sicer potekalo ves konec tedna. Pred zabavo na jahti so se na večer, preden je Longoria dopolnila 50 let, zbrali v restavraciji Casadonna in uradno proslavili njen vstop v novo desetletje. Med povabljenimi gosti je bilo mogoče prepoznati igralko Gabrielle Union in njenega moža Dwyana Wada, bolgarskega teniškega igralca Grigorja Dimitrova in vplivnico Lele Pons.

