Hollywoodska zvezdnica Eva Longoria je v pogovoru za francosko izdajo revije Marie Claire povedala, da z družino ne živijo več v ZDA, ampak se selijo med Mehiko in Španijo. Kot je dejala, so se za to odločili zaradi "drugačnega vzdušja" v ZDA po pandemiji covida, naraščajočemu brezdomstvu in vse višjih davkih v Kaliforniji, kjer so živeli, na odločitev pa je vplivala tudi ponovna zmaga Donalda Trumpa na predsedniških volitvah.

Poudarila je, da se zaveda, da je privilegirana, ker ima možnost selitve: "Večina Američanov nima takšne sreče in bodo obtičali v tej distopični državi."

Avgusta letos je bila govornica na konvenciji demokratske stranke. Foto: Guliverimage

Longoria je leta aktivno sodelovala z demokratsko stranko, zanimala jo je predvsem politika priseljevanja, med predvolilno kampanjo pa je aktivno podprla Kamalo Harris. O zmagi Trumpa je v intervjuju za Marie Claire dejala: "Če bo izpolnil svoje obljube, bo to strašljivo."

Da bodo v primeru Trumpove zmage zapustile ZDA, je pred volitvami napovedalo več slavnih osebnosti, a tega do zdaj še niso storile, vsaj javno ne. Se pa iz ZDA seli Richard Gere, le da on kot razlog navaja to, da želi njegova žena, ki je iz Španije, živeti bližje svoji družini.