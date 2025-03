Še ena zvezdniška selitev iz ZDA: "Tam je zdaj strašljivo"

Courtney Love, glasbenica in vdova Kurta Cobaina, je izjavila, da se je ob drugem predsedniškem mandatu Donalda Trumpa odločila, da se dokončno odseli iz ZDA.

"Tukaj je krasno živeti. Čez šest mesecev končno dobim britansko državljanstvo," je 60-letnica ob gromkem aplavzu občinstva povedala na dogodku v Londonu.

Trumpova administracija je "kot cianid"

Ost je uperila proti Trumpu in njegovi administraciji: "Kar se tiče Trumpa in te ekipe ... zdi se kot nekakšno cesarstvo. Cesarstvo v Mar-a-Lagu. Tam je zdaj strašljivo. Kot cianid so."

Foto: Profimedia Glasbenica se je sicer v London iz Los Angelesa preselila že leta 2019, zdaj pa bo, kot kaže, selitev postala dokončna.

Iz ZDA se je sicer v zadnjem letu odselilo kar nekaj hollywoodskih obrazov, na Otok sta se med drugim preselili voditeljica Ellen DeGeneres in njena žena Portia de Rossi, tam živita tudi igralca Eva Mendes in Ryan Gosling, po skoraj 30 letih življenja v ZDA se je domov v Združeno kraljestvo vrnila tudi igralka Minnie Driver.

Po podatkih britanskega notranjega ministrstva je v zadnjem letu za britansko državljanstvo zaprosilo več kot 6.100 Američanov, kar je 26 odstotkov več kot v letu prej. Daily Mail ob tem navaja tudi izjavo nepremičninskega posrednika v mondeni londonski četrti Notting Hill, ki je dejal, da je od izvolitve Donalda Trumpa bliskovito naraslo število premožnih ameriških družin, ki iščejo nov dom v Londonu.