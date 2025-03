Rosie O'Donnell je nov dom našla na Irskem, kjer so "ljudje ljubeči, prijazni in gostoljubni".

Ameriška komičarka, voditeljica in igralka Rosie O'Donnell je na družbenem omrežju TikTok razkrila, da je zapustila ZDA in se odselila na Irsko ter tam zaprosila tudi za državljanstvo. "O vrnitvi bom razmišljala, ko bo v Ameriki za vse ljudi varno imeti enake pravice," je dejala ter dodala, da je "zelo hvaležna" za nov dom na Irskem in da so tam "ljudje ljubeči, prijazni in gostoljubni".

Čeprav je v videu, objavljenem na TikToku, dala jasno vedeti, da se je odselila zaradi političnih razmer v ZDA, 62-letna dobitnica emmyja ni omenila predsednika Donalda Trumpa. O aktualnih politikah v ZDA je dejala: "Ob političnem dogajanju tam se mi trga srce in težko je tudi meni osebno."

"Osrednji mediji v ZDA so nas pustili na cedilu," je še izjavila, "četrta veja oblasti je pomembna za obstanek demokracije, a mediji svojega dela niso opravili. Vse pozivam, naj se postavijo zase, uporabijo svoj glas, protestirajo ter zahtevajo, da v naši državi sledimo ustavi, ne pa kralju oziroma človeku, in da ne vladamo s krutostjo."

Rosie O'Donnell je že leta glasna kritičarka Donalda Trumpa, z njim se je v javni spor zapletla že pred slabimi 20 leti, ko je vodila pogovorno oddajo The View, vse od takrat pa sta se napadala in si izmenjevala žaljivke.