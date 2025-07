Ameriški predsednik Donald Trump je ameriški igralki in komičarki Rosie O'Donnell, ki mu že dolgo nastavlja kritično ogledalo, zagrozil z odvzemom državljanstva. Na družbenem omrežju Truth Social je v soboto zapisal, da o tem resno razmišlja, ker da igralka "ni v najboljšem interesu naše velike države", poroča ameriška televizija Fox News.

O'Donnell se je na Irsko preselila januarja po Trumpovi zmagi za drugi predsedniški mandat. Nato je sporočila, da na podlagi družinskih vezi poskuša pridobiti irsko državljanstvo.

"Predsednik ZDA je vedno sovražil dejstvo, da ga vidim takšnega, kot je – kriminalec, prevarant, spolni zlorabljevalec in lažnivec, ki škoduje naši državi zaradi osebne koristi," je zapisala O'Donnell in pojasnila, da je na Irsko odšla, ker da je Trump nevaren starec brez empatije in osnovne človečnosti.

Rosie O'Donnell je že dolgo zelo kritična do potez predsednika ZDA. Foto: Reuters

Trump in komičarka sta v javnem sporu že od leta 2006. V zadnjih dneh je O'Donnell na družbenih omrežjih obsodila nedavne poteze Trumpa in njegove administracije, vključno s podpisom proračunskega zakona, ki vsebuje obsežne davčne olajšave in zmanjšanje javne porabe.

Grozil je tudi Elonu Musku

Trump z odvzemom državljanstva žuga tudi drugim ljudem, s katerimi se javno ne strinja. Nazadnje je s tem grozil svojemu nekdanjemu svetovalcu in zavezniku Elonu Musku, ki je prav tako kritiziral njegov proračunski zakon.

Vendar pa se položaj milijarderja Muska, ki se je rodil v Južni Afriki, bistveno razlikuje od O'Donnell, ki se je rodila v ZDA in ima ustavno pravico do ameriškega državljanstva, izpostavlja Fox News.

Desetletje stara razsodba ameriškega vrhovnega sodišča ameriški vladi izrecno prepoveduje odvzem državljanstva.