Razpad sistema v klanu Donalda Trumpa?

Pregled preiskave Jeffreyja Epsteina na pravosodnem ministrstvu ZDA, ki med drugim ni našla našla dokazov o obstoju seznama njegovih strank, je ta teden sprožil oster spor med pravosodno ministrico Pam Bondi in namestnikom direktorja zvezne policije FBI Danom Bonginom. Ta se v petek ni javil na delovnem mestu, poroča televizija CBS.

Bongino je bil namreč eden od glavnih zagovornikov teorije zarote znotraj političnega gibanja predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki so pred lanskimi predsedniškimi volitvami prepričevali Američane, da so Epsteina ubili, da ne bi pričal proti znanim demokratom.

Dan Bongino je bil pred nastopom ene od vodilnih funkcij v FBI znan predvsem kot voditelj podkastov. Foto: Guliverimage

Velike neizpolnjene obljube Donalda Trumpa

Trump je obljubljal, da bo glede Epsteina objavil vse, Bondi pa je februarja zatrdila, da ima na mizi seznam Epsteinovih strank, ki ga mora pregledati.

Notranja preiskava, v kateri je sodeloval tudi direktor FBI Kash Patel, je nato pred dnevi uradno ugotovila, da je Epstein v zaporu res naredil samomor, Bondi pa zagotavlja, da ni nobenega seznama strank.

Predsednika ZDA njegovi lastni goreči podporniki obtožujejo, da prikriva stvari

Znotraj gibanja MAGA je to povzročilo veliko razburjenje in obtožbe na račun Trumpa, da prikriva zadeve, kot jih je predhodnik Joe Biden. Odgovore naj bi zahteval tudi Bongino, vendar je Bondi na sestanku v Beli hiši v sredo vztrajala, da bodo zadevo pospravili, nakar se je razburil ter odšel domov iz službe, kamor se potem ni več vrnil, poroča CBS.

Trump je pred dnevi na vprašanja glede Epsteina zagotovil, da so to stare zadeve, sam pa da ni bil nikoli prijatelj z njim, čeprav javno objavljene fotografije in videoposnetki govorijo nasprotno.

Ena najbolj slavnih skupnih fotografij Donalda Trumpa in Jeffreyja Epsteina. "Jeffa poznam že petnajst let. Izvrsten tip, zelo zabaven. Pravijo, da ima tako kot jaz rad lepe ženske in mnoge od njih so bolj mlade," je Trump nekoč dejal o Epsteinu. Foto: Reuters

Zadrego Bele hiše poskušajo povečati kongresni demokrati, ki po novem zahtevajo objavo vseh dokumentov, povezanih z Epsteinom, ter namigujejo, da Trumpova vlada prikriva resnico.

V Beli hiši želijo, da bi vsi čim hitreje pozabili na zadevo Epstein

Pomočnik tiskovne predstavnice Bele hiše Harrison Fields je za CBS v petek dejal, da je vsak poskus sejanja razdora v tej ekipi neutemeljen in odvrača pozornost od resničnega napredka pri vzpostavljanju javne varnosti in zagotavljanju pravice za vse.

Pravosodna ministrica ZDA Pam Bondi se je v zadnjih dneh zaradi zadeve Epstein znašla med kladivom in nakovalom. Foto: Reuters

Namestnik pravosodne ministrice Todd Blanche je na omrežju X zapisal, da sta se pod memorandum o pregledu preiskave Epsteina podpisala tako FBI kot ministrstvo za pravosodje, namigovanje, da je med vodstvom FBI in ministrstvom za pravosodje razlika v stališčih, pa da je napačno.

Donald Trump in Jeffrey Epstein na zabavi leta 1992:

Epstein je umrl, ko je bil Trump prvič predsednik ZDA

Pregled Trumpove vlade je ugotovil, da je Epstein v priporu na Manhattnu leta 2019 naredil samomor, ko se je soočal z zvezno obtožnico zaradi spolne trgovine in drugih zločinov.

Po pregledu so objavili še videoposnetke, vendar pa so blogerji gibanja MAGA našli nov element teorije zarote, ker naj bi na objavljenem posnetku zadnjih dni Epsteinovega življenja manjkala ena minuta. Bondi je dejala, da se zastarele varnostne kamere v zaporu vsako noč za eno minuto prekinejo.