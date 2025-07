Avstralsko-ameriška zvezdnica je vložila prošnjo za prebivanje na Portugalskem in naj bi bila tam že na lovu za novim domovanjem.

Igralka Nicole Kidman je pred kratkim vložila prošnjo za dovoljenje za prebivanje na Portugalskem. Kot poročajo portugalski mediji, je 58-letnica, ki ima dvojno državljanstvo, avstralsko in ameriško, portugalski agenciji za integracijo, migracije in azil (AIMA) že predala vso potrebno dokumentacijo za izdajo dovoljenja. V prošnji ne omenja svojega moža, avstralsko-ameriškega country glasbenika Keitha Urbana.

Portugalski mediji še poročajo, da je igralka že na lovu za domovanjem v okolici Lizbone, ozirala naj bi se predvsem po premožnih predmestnih območjih Cascais in Comporta, portugalska televizija TVI pa je medtem poročala, da naj bi Kidman in njen mož že bila lastnika stanovanja v Lizboni. Zakonca imata nepremičnine tudi v Sydneyju, Los Angelesu in Nashvillu.

Nicole Kidman ima v zadnjem času polne roke dela s snemanji. V preteklem letu so izšli njeni filmi The Family Affair, Ljubica (Babygirl), Spellbound in Holland, posnela je več TV-serij, trenutno pa s Sandro Bullock snema nadaljevanje filma Čarovnije za vsak dan (Practical Magic), uspešnice iz leta 1998.