Ljubica je vzdevek, ki ga mlad moški nadene direktorici podjetja, v katerem je pripravnik, ko zapadeta v strastno razmerje z elementi dominacije in podrejenosti. S to afero postavi ona na kocko svoje profesionalno in zasebno življenje, a končno v celoti zaživi.

Film je romanca o Romy, uspešni ženski v srednjih letih, ki jo nenadoma prevzame strast, ko na plan udarijo dolgo potlačene seksualne fantazije. Čeprav je srečno poročena z uspešnim režiserjem Jacobom, s katerim imata dve najstniški hčerki, že v prvi sceni vidimo, da je po seksu nepotešena, saj počaka, da mož zaspi, nato pa se odpravi k računalniku in začne masturbirati ob trdi pornografiji. Privlačnost do pripravnika Samuela je nenadna in čeprav jo poskuša omejiti ali zaustaviti, si ne more pomagati in se mu prepusti.

Zgodba spremlja njuno afero in vzajemno raziskovanje spolnosti ter širših medsebojnih odnosov, pri čemer se režiserka in scenaristka Halina Reijn pri prikazu kompleksnosti sodobne vse bolj odprte spolnosti trudi izogibati klišejem. Film je namreč odkrit in brez poceni moralnih naukov, vendar se ob koncu vseeno odloči za varno zavetje dokaj srečnega razpleta.

Romy je uspešna direktorica ter srečna žena in mati, ki se prepusti nasladi in spolnim fantazijam, ko spozna pripravnika Samuela. Foto: Karantanija Cinemas

Seksualna dominacija v praksi

V tem se razlikuje od drugih del, ki obravnavajo podobne teme, predvsem od bistveno bolj tragične Nimfomanke danskega mojstra Larsa von Trierja in romana Sally Rooney Normalni ljudje ter njegove televizijske adaptacije, ki pri obdelavi odnosov seksualne dominacije pusti precej bolj grenak priokus. Čeprav je Ljubica kljub temu optimizmu povečini realistična, ima film precej slepih peg pri obravnavi kompleksne tematike in prikazu življenja, tako da izgubi nekaj pristnosti.

Spolne fantazije so osredotočene na dominacijo in podreditev ter osebno in družbeno sprejemljivost tovrstnih spolnih iger in vlog. Foto: Karantanija Cinemas

Kljub tem pomanjkljivostim bo z bogato metaforiko in prikazom čustvenega preboja film zagotovo navdušil psihoanalitike in seksologe, a večino potencialne publike brez dvoma najbolj zanima, ali je film tako vroč in erotičen kot obljublja napovednik. Odgovor na to je vsekakor povezan z odnosom gledalca oziroma gledalke do Nicole Kidman in Harrisa Dickinsona (ter v manjši meri tudi Antonia Banderasa). Vsekakor pa režiserka Reijn ter direktor fotografije Jasper Wolf znata posneti vroče scene, ki jih še izdatno potencira glasba Cristobala Tapie de Veera. Če prvič slišite za večino teh imen, brez skrbi, gotovo ne zadnjič.

Srečna družina, ki jo Romy tvega izgubiti. Foto: Karantanija Cinemas

Erotična Nicole Kidman

Nicole Kidman je tudi pri 57 letih po vseh standardih izjemno lepa ženska, ki je za več generacij predstavljala enega od lepotnih idealov že od osemdesetih naprej. Čeprav je bila njena prva večja vloga še najstniška v klasiki BMX banditi, ji je preboj uspel z erotičnim trilerjem Mrtvo morje, kjer je morala izkoristiti svojo seksualnost, da je ujeta na jadrnici premagala psihopatskega morilca v podobi Billyja Zana. Režiserji so izkoristili njen seksapil tudi v Dnevih grmenja, Ženski za umret in Batmanu za vedno, največji vtis pa je naredila ob boku svojega takratnega moža Toma Cruisa v intrigantnem trilerju Stanleyja Kubricka Široko zaprte oči – pa čeprav ni sodelovala v zloglasni orgiji.

V Ljubici nizozemska režiserka Halina Reijn prikaže Kidman kot zrelo, uspešno žensko, ki je očitno v življenju dosegla vse, kar je mogoče – no, vse razen orgazma. Romy skrbi zase v smislu, da obiskuje različne vrste terapij – celo nekatere, ki bizarno spominjajo na Voight-Kampffov test iz Iztrebljevalca (oziroma še bolj na test ravnovesja iz nadaljevanja), kar tvori zanimivo navezavo s tem, da je Romy direktorica podjetja, ki izdeluje robote.

Naslada užitka – ali zgolj igra za ljubega moža? Foto: Karantanija Cinemas

Ne glede na ves trud za samoaktualizacijo pa Romy ni uspelo predelati zavor v lastni seksualnosti, kar je predstavljeno kot generacijska težava, saj isto velja za njenega moža Jacoba. To je zelo povedno, saj se ne glede na naše ideje o družbenem napredku na področju seksualnosti Romy v bistvu spopada s podobnimi vprašanji, kot se denimo protagonistka romana Strah pred letenjem, ki velja za eno temeljnih del drugega vala feminizma iz začetka sedemdesetih. (Ob tem je še zabavno dejstvo, da ima največ težav z razumevanjem Romyjinih fantazij Jacob, ki ga igra Antonio Banderas, saj je ta zaslovel v kultni španski erotični-triler-komediji Zveži me režiserja Pedra Almodovarja.)

Ko je Romy sama s seboj. Foto: Karantanija Cinemas

Tukaj je dober kontrast lik mladega pripravnika Samuela, ki ga odlično odigra 28-letni Harris Dickinson (Trikotnik žalosti, Tam, kjer pojejo raki, Železni krempelj in serija Umor na koncu sveta). Za razliko od večine filmov, kjer bi bil predstavljen kot manipulator ali pa vsaj hladno preračunljiv, je tukaj pravzaprav prijazen in se trudi vzpostaviti pristno vez z Romy ter ji pomagati k spolni prebuditvi, pri tem pa ves čas upošteva njene pomisleke in strahove. Tako je bolj pristen in človeški, pa čeprav je agent kaosa.

Spolno prebujenje Foto: Karantanija Cinemas

Ali je film Ljubica (Babygirl) vreden ogleda?

Erotičnih trilerjev trenutno v Hollywoodu ne snemajo prav veliko in tudi Ljubica ni prav zares triler, saj ni trupla, niti zločina – zgolj kršitve zakonskih in korporativnih pravil, ki pa bi lahko imele ravno tako uničujoče posledice. A če se osredotočimo na zgolj erotični del, lahko rečemo, da Ljubica vsekakor ponudi obljubljeno. In to ne zgolj tisti žgečkljivi del, po katerem slovijo trilerji iz devetdesetih (Prvinski nagon, Divje stvari, Barva noči, Zvezana), temveč vpogled v vprašanje zatrtih spolnih fantazij, ki so – prosto po Freudu – ena ključnih težav sodobne družbe.

