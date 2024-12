Protagonist filma je Blaž Murn, partner režiserke in pripovedovalke Maje Doroteje Prelog. Ta najprej predstavi sebe in svoje otroštvo, nato Blaža in začetek njunega zdaj že dolgoletnega razmerja. Pred nekaj leti je Blaž prejel diagnozo raka, ki ji je sledilo mučno zdravljenje, dodatno oteženo zaradi pandemije. Blaž okreva in si zadane cilj, da bo prekolesaril pot do Sicilije po trasi dirke Giro d’Italia, da proslavi svoje zdravje in si zakoliči pot do tega, da živi še sto let oziroma cent’anni, kot temu rečejo v Italiji. Maja Doroteja se odloči, da ga bo spremljala in dokumentirala njegov podvig.

Kar sledi, ni epska in pravljična epopeja po Italiji, temveč za gledalca vse mučnejše spremljanje naraščajočih konfliktov med Blažem in Majo Dorotejo, ki so sprva povezani s težavami s snemanjem, ko denimo fičo s kamero ne zmore doseči dovolj hitrosti, da bi lahko posnel Blažev vzpon na posebej strm vrh. Ko se stopnjuje Blaževa nastrojenost do ekipe, ki ne zmore slediti njegovemu tempu, pridejo na plan stare zamere in še nerazčiščene, z boleznijo povezane travme, Maja Doroteja pa je ujeta vmes in v vse večjem obupu nadaljuje svoj film.

Potlačene zamere

Končni učinek ogleda filma Cent'anni je nenavadno blizu slovitim dokumentarcem o težavnih filmskih snemanjih, denimo Hearts of Darkness: A Filmmaker’s Apocalypse, ki ga je o snemanju kultnega filma Apokalipsa danes! posnela režiserjeva žena Eleanor Coppola. Blažev monumentalni podvig je namreč primerljiv s produkcijo velikega filma in tudi težave, ki ga pestijo, so pravzaprav vsaj na površju povezane s filmsko ekipo.

Film sicer ne ponuja poglobljene analize, kaj šele psihoterapevtske razlage konfliktnega odnosa, saj kamera zgolj objektivno spremlja dogajanje, tudi ko jo v roke vzame Maja Doroteja, vseeno pa lahko gledalec z nekaj senzibilnosti prepozna toksične vzorce, ki se vrtinčijo okrog protagonistov. Na plan privrejo dolgo potlačene zamere in strahovi, zraven pa še sveža dognanja, da tudi najtežje življenjske preizkušnje – kot je denimo zmaga nad rakom – ne prinesejo vseh odgovorov in olajšajo življenja vseh bremen.

Ali je umetnost laž?

Ko se začnejo vrstiti očitki in razočaranja ter solze, postajata Blaž in Maja Doroteja vse bolj odtujena. Tako je on pogosto zgolj nekje v daljavi, na eni točki režiserka celo vzame kamero in oddrvi proč od ekipe, zato se na treh četrtinah filma gledalec razumno vpraša, ali jima bo sploh uspelo dokončati film. A ker to seveda ni Izgubljeni v La Manchi, dokumentarec o propadu snemanja filma o Don Kihotu v režiji Terryja Gilliama, se mora gledalec zavedeti, da je to na nekakšen metanačin pravzaprav film o tem filmu, ki pa seveda ima konec.

Maja Doroteja Prelog je že prej posnela več kratkih filmov, povečini eksperimentalnih, navadno skupaj z Blažem Murnom. Glede na njeno filmografijo je klasičen celovečerni dokumentarec zanjo pravzaprav eksperiment, in čeprav ga je začela z dokaj klasično avtobiografsko montažo, ga ne zaključi s srečnim koncem in naukom, temveč prepusti gledalcu, da si ga razlaga po svoje in si ustvari svoje nadaljevanje usode protagonistov. No, vsaj dokler se ne zamislimo, da je film vseeno njen izdelek, njena končna montaža pridobljenih posnetkov, in ko sledimo tej niti in se zavemo, da je vsa umetnost laž, ugotovimo, da to res ni običajen dokumentarec.

Ali je film Cent'anni vreden ogleda?

Kot omenjeno na začetku, Cent'anni je eden bolj nenavadnih dokumentarnih filmov. Ljudje smo različni in nekaterim bo zagotovo dolgočasen, medtem ko bo druge razjezil, tretje pa fasciniral, a vsekakor je to film, ki mu je vredno dati priložnost.

Cent’anni



Režija: Maja Doroteja Prelog

Nastopajo: Maja Doroteja Prelog, Blaž Murn, Maja Murn

Žanr: dokumentarni film

