Tartinijev ključ je mladinska pustolovščina, ki ima potencial, da postane novi generacijski film v duhu Gremo mi po svoje ali Poletja v školjki. Z napeto in zabavno zgodbo, kopico atraktivnih filmskih pristopov in novo pesmijo še vedno aktualnih zmagovalcev Eme LPS je nov film Vincija Vogua Anžlovarja kot nalašč za mlado publiko.

Zgodba se začne s prihodom najstnice Barbare z očetom v Piran, kjer nikakor noče ostati, saj imajo njeni prijatelji zabavo v Ljubljani. A počitnice z očetom so bile prej dogovorjene, in medtem ko na Tartinijevem trgu čaka, da se oče vrne iz parkirne hiše, spozna vrstnika Roberta, ki tam preživlja počitnice v koloniji, in kmalu nato še njegovo pajdašico, lokalno dekle Maks. Njihovo prijateljstvo aktivira skrivnostno sporočilo o sestanku in pištoli, ki ga Barbara pomotoma prejme na mobitel.

Poglejte napovednik:

Tatovi in uganke

Nadobudni raziskovalci se nemudoma odločijo priti zadevi do dna in tako pridejo navzkriž s kriminalnim podzemljem. Pravzaprav samo z dvema predstavnikoma – slovitim mednarodnim zmikavtom umetniških del z vzdevkom Grandemare in njegovim ne posebej brihtnim (in zmeraj lačnim) pomočnikom Jofo. Zadnjega izvrstno odigra Jurij Drevenšek , prvega pa z vso suverenostjo hrvaški igralec Goran Navojec, ki smo ga v Sloveniji nazadnje videli v prejšnjem filmu Vincija Vogua Anžlovarja Dedek gre na jug.

Goran Navojec in Jurij Drevenšek Foto: Željko Stevanić

Mladi junaki naletijo na serijo ugank, ki jih vodijo skozi Piran, tako v geografskem kot tudi zgodovinskem smislu, saj je za njihove rešitve treba precej podrobno poznati ta biser slovenske obale. Film – podobno kot knjižna predloga, na kateri temelji – te informacije poda brez kakršnekoli didaktičnosti, povsem organsko in z dobro mero humorja.

Zasedba smeha

Ta je najmočnejši element filma, predvsem v navezavi med Grandemarejem, Jofo in brezdomcem Arielom, ki vestno skubi Jofo, ko ta v svoji omejenosti ne zmore razrešiti ugank, da bi lahko prehitel trio raziskovalcev. V vlogi Ariela je odličen Primož Pirnat v eni svojih boljših komičnih vlog, pohvale pa si zaslužijo tudi ostali stranski igralci, predvsem Tanja Ribič, Zala Djurić, Janez Škof, Nenad Tokalić in tudi Filip Vidušin iz LPS. Mladi trio Ella Lapajne, Svit Šturbej in Maks Kerševan dobro odigra svoje vloge in povsem očitno je, da so se na snemanju tudi zabavali.

Foto: Željko Stevanić

Tudi scenarist, režiser in montažer filma Vinci Vogue Anžlovar se za nekaj trenutkov pojavi na platnu v povsem minimalni vlogi. Ne pozabimo, da je Anžlovar avtor nekaterih najprepoznavnejših domačih uspešnic, kot sta Babica gre na jug in predlansko nadaljevanje Dedek gre na jug, v ameriški koprodukciji pa je posnel tudi bržkone najbolj gledani slovenski film Oko za oko iz leta 1992, v katerem sta Boris Cavazza in Jonas Žnidaršič igrala poleg takrat bodoče hollywoodske zvezdnice Claire Forlani (Ko pride Joe Black, Mallrats, Alcatraz, Basquiat). Film je namreč imel široko distribucijo na ameriških kabelskih televizijah pod angleškim naslovom Gypsy Eyes.

Čeprav je v svojih filmih vedno odgovoren za vse ključne pozicije, pa Tartinijev ključ in vse ostale odlikuje njegova mantra, da filmi nimajo stranskih vlog, saj so vse pomembne in razdelane.

Foto: Željko Stevanić

Ali je Tartinijev ključ vreden ogleda?

Če imate otroke, stare med osem in 15 let, lahko tudi nekoliko starejše ali mlajše, bo družinski obisk filma nedvomno velik uspeh. Tartinijev ključ je namreč povsem osredotočen na izkušnjo odraščanja, s katero se lahko poistovetijo, zgodba pritegne z ugankami in skrivnostmi, ob obilici izvrstnega humorja pa bo iz kina dobre volje odšla vsa družina.

Tartinijev ključ



Režija: Vinci Vogue Anžlovar

Igrajo: Ella Lapajne, Svit Šturbej, Maks Kerševan, Jurij Drevenšek, Goran Navojac, Tanja Ribič, Zala Djurić, Janez Škof, Nenad Tokalić, Filip Vidušin

Žanr: Mladinska pustolovščina

Dolžina: 114 minut Vinci Vogue AnžlovarElla Lapajne, Svit Šturbej, Maks Kerševan, Jurij Drevenšek, Goran Navojac, Tanja Ribič, Zala Djurić, Janez Škof, Nenad Tokalić, Filip VidušinMladinska pustolovščina: 114 minut

