Na predpremieri smo se pogovorili s tremi glavnimi igralci, Ello Lapajne, Maks Kerševan in Svitom Šturbejem, ki so nam zaupali, kakšni so občutki, ko se končno vidiš na velikem platnu. Najbolj nemirna je bila Ella Lapajne, ki je imela takoj pripravljen odgovor: "Tudi jaz se bom zdaj videla prvič, ker mi ni uspelo priti v Sarajevo, zato sem zdaj zelo nervozna in težko pričakujem … ah, komaj čakam, ker sem se že dovolj načakala." Maks Kerševan, ki je film že videla na Sarajevskem filmskem festivalu, jo je takoj poskušala pomiriti: "To je res super izkušnja. Sprva se je nekoliko čudno gledati na platnu, ampak sem vseeno zelo uživala v filmu."

Popravni izpit iz matematike

Ko smo lani maja obiskali ekipo in za en dan prisostvovali snemanju , je režiser Vinci Vogue Anžlovar razlagal, kako težavno je usklajevati snemalne možnosti z navalom turistov v Piran in šolskimi obveznostmi mladih igralcev, ki vseeno morajo biti na prvem mestu. "Kar zadeva turizem, je to dodatna težava, ker moramo delati med konci tedna. [Otroci] so sicer dobili nekaj dopusta, ampak vseeno morajo opraviti vse obveznosti; ravno danes smo vsi tukaj držali pesti, ker je Svit pisal matematiko. Na setu imajo otroci tudi inštrukcije in se med snemanjem učijo, tako da so res pridni."

Svit Šturbej je sicer opravil tisti test iz matematike, a vse ni šlo tako gladko. Ko sem zdaj ekipo povprašal, kako jim je uspelo uskladiti snemanje s šolo, je takoj vskočil: "Bom kar jaz prevzel. Zaradi snemanja filma sem dobil dva popravca, ampak sem ju naredil v prvo, oba s trojko. Praktično ves maj smo preživeli v Piranu, zato sem manjkal pri pouku in pri testih in sem dobil, kar sem si zaslužil."

Snemanje v Piranu Foto: Željko Stevanić @bladeprodukcija

Nekoliko več uspeha z usklajevanjem sta imeli Maks in Ella, ki se jima je uspelo dogovoriti za podaljšane roke in takrat tudi izkazati zahtevano zanje. "Tudi meni se ni najbolje izšlo z ocenami, ampak so bili profesorji zelo tolerantni in so mi pomagali z dodatnimi roki in podobnim," je povedala Ella Lapajne.

Nerodni poljub in avdicija

Na vprašanje, kateri prizor je bilo najbolj nerodno posneti, sta Svit in Ella nekoliko zardela, nato pa je Svit pojasnil: "Meni je bil to ljubezenski prizor z Ello. Že pri prvem celovečercu imeti tako sceno je precej nerodno." Ella je hitro vskočila: "Se strinjam. Nerodno je bilo, ko smo sedeli za mizo in sem ga morala poljubiti na čelo." Zdaj je ta odigrana intimnost očitno pozabljena, saj se vsi trije vedejo kot dobri prijatelji, ki se že nekaj časa niso videli in morajo nujno posneti vsaj en tiktok.

Foto: Mediaspeed

To niti ni nenavadno, saj so vloge dobili zaradi snemanja samih sebe. Ella in Svit sta se prijavila, ko sta videla vabilo na avdicijo na Facebooku, nato pa sta morala posneti vsak svoj video. In z njima sta prepričala režiserja. Maks ima nekoliko drugačno zgodbo: "Mene je Vinci že dve leti pred snemanjem spoznal na kosilu in smo si izmenjali telefonske, potem pa me je poklical, naj se prijavim na avdicijo."

Glede na to, da Svit prihaja iz igralske družine – njegova mati je Nataša Barbara Gračner, njegov oče je Brane Šturbej, njegov brat pa Timon Šturbej –, se seveda zastavi vprašanje, ali mu niso doma povedali za avdicijo in ga spodbudili. "Ne ne, oni me poskušajo čim bolj usmeriti proč od igralstva. Zdaj sicer to že bolj sprejemajo; mama mi že kdaj pove, kje so avdicije, ampak to je vse." No, oba z Maks Kerševan sta takoj pritrdila, da se po maturi odpravljata na sprejemne izpite na Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo, tako da ju bomo najbrž še videvali na filmu in odru.

Ella in Svit z režiserjem Vincijem Vogue Anžlovarjem Foto: Mediaspeed

Vincijev zadnji film

Tartinijev ključ je režiral Vinci Vogue Anžlovar in bo njegov zadnji film, saj trpi za amiotrofično lateralno sklerozo (ALS) . Na snemanju si je pomagal s palico, a je bil še živahen in ga v nekaj scenah lahko ujamemo v tem vzdušju tudi v stranskih vlogah – čeprav zmeraj trdi, da v njegovih filmih ni stranskih vlog, saj so vse glavne. Svita in Maks smo tako povprašali, ali jima je uspelo pred snemanjem pogledati katere od uspešnic iz njegove dolge kariere. "Seveda, Babica gre na jug je klasika in sem jo videl že zdavnaj. Tik pred avdicijo sem si ogledal tudi Dedek gre na jug in mi je tudi lepo sedel, sem dobil občutek, kako bo delati z njim," je navdušeno razlagal Svit, Maks pa pripomnila: "Meni je tudi všeč atmosfera, ki jo Vinci vzpostavi na setu in se pozna v filmih."

To nedvomno drži tudi za Tartinijev ključ, ki si ga že lahko ogledate v kinodvoranah, recenzijo filma pa boste lahko ujeli na Siol.net v standardnem terminu v soboto zjutraj.

