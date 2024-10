Na velika platna je prišel težko pričakovan mladinski film Tartinijev ključ. Premiere se je na veliko presenečenje obiskovalcev udeležil tudi režiser Vinci Vogue Anžlovar, ki se bori z amiotrofično lateralno sklerozo (ALS). Ob bučnem aplavzu in navdušenju gledalcev so ga oblile celo solze.

Celovečerec Tartinijev ključ, posnet po istoimenskem mladinskem romanu Romana Kukoviča, je svetovno premiero doživel na 30. filmskem festivalu v Sarajevu. Sinoči so ga premierno predstavili še slovenskemu občinstvu.

Da počasi odhaja, se je sprijaznil

Na veliko presenečenje številnih se je premiere udeležil tudi 60-letni režiser Vinci Vogue Anžlovar, ki se od lanskega leta bori s težko boleznijo. Diagnosticirali so mu amiotrofično lateralno sklerozo (ALS), ki prizadene živčne celice v možganih in hrbtenjači. Zdravila zanjo ni, česar se zaveda tudi Anžlovar, ki je v nedavnem intervjuju za 24ur povedal, da se je s tem, da počasi odhaja, že sprijaznil. "Zdaj sem v breme vsem, pa sam sebi še najbolj. V bistvu nič več ne morem," je priznal.

Premiere se je udeležil skupaj s 35-letno partnerko Barbaro Drmota, ki so ji le nekaj mesecev pred Anžlovarjem diagnosticirali raka na materničnem vratu. Prestala je operacijo, kemoterapijo in obsevanje ter zdravljenje uspešno zaključila.

Vinci Vogue Anžlovar in Barbara Drmota na premieri njegovega celovečernega filma. Foto: Mediaspeed

"Ko Poletje v školjki sreča Da Vincijevo šifro"

Mladinski film Tartinijev ključ so snemali poleti 2023 v Piranu. Anžlovar je film povzel z besedami "ko Poletje v školjki sreča Da Vincijevo šifro". Gre za zgodbo o treh najstnikih, ki se po napačno prejetem SMS-sporočilu podajo na iskanje skrivnostnega zaklada. Prekrižajo se poti treh otrok iz različnih socialnih okolij – domačinka Maria (Maks Kerševan), ki živi z babico, Roberta (Svit Šturbej) iz poletne kolonije, ki se sooča z nasiljem v družini, in premožne Barbare (Ella Lapajne), ki je na počitnicah z očetom in njegovo partnerko.

Barbara prejme napačno poslano SMS-sporočilo, ta pa jih skozi niz ugank in dogodivščin, povezanih s srednjeveškimi skrivnostmi Pirana, vodi do zaklada, ki pa ga iščeta tudi zlikovca Grandemare (Goran Navojec) in Jofa (Jurij Drevenšek). Otroci se med pustolovščino zbližajo, preskočijo pa tudi ljubezenske iskrice. V filmu se pojavi še kopica znanih imen, kot so Zala Đurić, Tanja Ribič, Janez Škof, Nenad Tokalić, Primož Pirnat in Boris Cavazza.

Premiere so se poleg igralcev udeležili tudi režiser Branko Đurić, Ksenija Benedetti, glasbenika Andrej Šifrer in Zoran Predin ter voditeljici Špela Močnik in Nataša Naneva.

