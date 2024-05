Slovenskemu režiserju umrla mama: "Odpotovala je za vedno"

"Igrala je v dveh slovenskih filmih in nekaj bežnih let, več ali manj neuspešno, mojo mamo. Nato je šla v Hollywood. Danes je odpotovala za vedno ..." je na Facebooku zapisal slovenski režiser Vinci Vogue Anžlovar, ki je v preteklosti večkrat spregovoril o težavnem odnosu s svojo materjo.

Hilda Anžlovar, ki se je pozneje preimenovala v Inge, je bila nekdanja mis Slovenije, a so ji lento odvzeli, ko se je izkazalo, da je poročena. Kot je v avtobiografskem dokumentarcu Selfie brez retuše povedal Anžlovar, je njegova mati, ko je imel štiri leta, odšla v ZDA in ga pustila pri njegovi babici in očetu.

Večino njegovega življenja sta bila odtujena, leta 2015 jo je obiskal v New Yorku, njuno srečanje pa prikazal tudi v omenjenem dokumentarcu.

Anžlovar se sicer spopada s težko boleznijo, v začetku lanskega leta so mu potrdili amiotrofično lateralno sklerozo (ALS). "Izgubljam mišični tonus, imam težave z govorom in močne krče, ki me za nekaj sekund popolnoma ohromijo ob peklenskih bolečinah. Težko hodim in se zadiham že po nekaj korakih. Stanje se slabša in na žalost ni zdravila ali upanja na izboljšavo," je povedal za Žurnal24.