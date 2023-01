Po babici gre na jug še dedek: "Takrat je bila vojna, zdaj pa korona" #video #foto

V torek je v ljubljanskem Cineplexxu premiero dočakal Dedek gre na jug, nov film režiserja Vincija Vogua Anžlovarja, ki je leta 1991 slovenske gledalce navdušil s filmom Babica gre na jug, prvim slovenskim celovečercem v samostojni državi.

Razen režiserja, ki je napisal tudi scenarij, je ekipa Dedka v primerjavi z Babico nova, sestavljajo jo Boris Cavazza, Vlado Novak, Zala Djurić Ribič, Jonas Žnidaršič, Goran Navojec, Maruša Majer, Dario Varga, Nenad Tokalić, Senko Velinov, Jasna Diklić, Ksenija Mišič, Timon Šturbej in Primož Pirnat.

Kaj ima Dedek gre na jug skupnega z Babico?

Za Planet je še povedal, da se je naslova pravzaprav domislil njegov prijatelj. Ko je slišal za zgodbo o dveh starejših moških, ki odpotujeta na jug, je vzkliknil "Dedek gre na jug!" in Anžlovarju se je zamisel zdela odlična.

Dedek gre na jug je zgodba o prijateljstvu in ljubezni, je pojasnil Vinci Vogue Anžlovar, ki je ob režiji tudi napisal scenarij za film – slaba tri desetletja po tem, ko je v slovensko-japonski koprodukciji nastala Babica gre na jug, prvi celovečerni film v samostojni Sloveniji.



V filmu Dedek gre na jug Vlado – ki ga igra Vlado Novak – iz bolnišnice ugrabi svojega prijatelja Borisa (Boris Cavazza). Napotita se proti Makedoniji, upata, da bosta tam našla Borisovo dolgoletno ljubezen Nedo (Ksenija Mišič), s katero jima je usoda pred leti prekrižala načrte za skupno življenje. Vendar pa na poti srečata Rominjo Esmo (Zala Djurić Ribič) in zgodba se zaplete ...

Na vprašanje Planetove novinarke, kako bi primerjal snemanje Babice in Dedka, se je najprej pošalil, da je zdaj pametnejši, bogatejši in izkušenejši, zaradi česar je bilo snemanje veliko lažje, potem pa iskreno povedal: "Obakrat je bilo naporno, takrat je bila vojna, zdaj je bila korona. Očitno sem nekakšen gverilec."

Kako mu je na enem mestu uspelo zbrati toliko znanih igralskih imen?

O pritisku igrati ob naboru znanih igralskih imen je spregovorila tudi Zala Djurić Ribič. "Takoj so me vzeli za svojo in mi pokazali, da tu ni ega, ampak se skupaj igramo in skupaj ustvarjamo," je povedala.

O filmu, ki na redni spored kinematografov prihaja 12. januarja, pa je dejala: "To je eden od tistih redkih filmov, ki si nas ga večina želi, sploh po kakšnem napornem tednu. Film, ki je lahek in te nasmeji, ni pa neumen. Ima ogromno plasti in od gledalca je odvisno, kako globoko se bo spustil, v vsakem primeru pa ga ne bo pustil praznega."

