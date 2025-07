V Halozah snemajo nov slovenski film

Večino filma Birma bodo posneli v občini Cirkulane in njeni neposredni okolici, glavna filmska lokacija je cerkev sv. Ane v Velikem Vrhu, nekaj dni v avgustu pa bodo snemali tudi v Ljubljani. Poleg profesionalnih igralcev velik del nastopajočih predstavljajo lokalni prebivalci, ki bodo prvič stopili pred filmsko kamero.

Foto: Mitja Mlakar

"Birma je grenko-sladka komedija o odraščanju – vizualno bogat film z množico likov in zgoščenim dogajanjem. Spogleduje se z ironijo, grotesko, satiro in na trenutke celo z nadrealizmom. Upamo, da bo nastal komunikativen film, ki bo znal biti hkrati zabaven in ganljiv," je ob prvi klapi povedal režiser Darko Sinko, ki je z Andreeo Vălean tudi soavtor scenarija.

Zgodba filma Birma



Cerkev sv. Ane v Velikem Vrhu je osrednja snemalna lokacija. Foto: Mitja Mlakar V manjši vasi na slovenskem podeželju se vsi pripravljajo na prihajajočo birmo – predvsem najstniki, med njimi tudi najboljši prijatelji Mate, Peter in Gaber. Zaradi močnega deževja zemeljski plaz uniči cesto, ki vodi do cerkve. Da birma ne bi odpadla, se vaščani odločijo, da bodo cesto vsaj začasno poskusili popraviti sami. A priprav na slovesnost ne zaznamuje le naravna nesreča – pod cerkvenimi orglami, na katere igra Veronika, kul punca iz mesta, vaščani odkrijejo zalogo trave. Medtem ko ni jasno, ali bo birma sploh lahko izvedena, se izkaže, da so s skrivnostno najdbo povezani prav Mate, Peter in Gaber. Ko se vmeša še policija, se prijateljstvo med fanti znajde na težki preizkušnji, za katero se zdi, da je ne bodo prestali.

Glavne otroške in mladinske vloge igrajo: Martin Kelc, Leo Stopajnik, Petja Hajdinjak, Ajda Mihajlović in Tai Fištravec. Prvič v filmu bodo nastopili lokalni prebivalci: Anica Črnivec, Marjan Prešnički, Izidor Gnilšek in Sandra Vidovič Mlakar. V filmu nastopajo: Timon Šturbej, Maruša Majer, Miki Roš, Vojko Belšak, Uroš Nikolić, Luka Martin Škof, Mojca Partljič in Nešo Tokalič.

Med glavnimi (odraslimi) igralci je Timon Šturbej (levo). Foto: Mitja Mlakar

Film snemajo pod okriljem produkcijske hiše December, ki je s Sinkom sodelovala že pri režiserjevem celovečernem prvencu Inventura. Ta je bil leta 2021 premierno prikazan na filmskem festivalu v San Sebastianu.

