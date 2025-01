Protagonistke so kultne slovenske igralke, ki v samosvoji dokumentarni seriji Žige Virca pokramljajo o svojih karierah in nato posnamejo isti prizor, a vsaka v žanru, ki jim je najbolj pisan na kožo. Protagonistke so Špela Rozin, Teja Glažar, Jožica Avbelj, Olga Kacjan, Marinka Štern in Marijana Brecelj.

Bistvo te dokumentarne serije je predstaviti izjemne igralke, vsako posebej, v vsej njeni individualnosti in svojeglavosti – ki je pri tem poklicu in kilometrini na odru in pred kamerami nujna. Žiga Virc, scenaristka Iza Strehar in mlada igralka Suzana Krevh, ki s protagonistkami prizore odigra, vsako gostjo pričakajo pred ljubljanskim Magistratom, kjer poteka snemanje, nato pa se najprej z njo sproščeno pogovorijo.

Prijetni klepeti

S tem vzpostavijo prijateljski ton sodelovanja, igralke se sprostijo in razgovorijo o svojih karierah, o tem, s katerimi slavnimi imeni so sodelovale, in seveda o tem, kako so zdaj drugačni časi. Tako se avtorja izogneta formatu klasičnega intervjuja in ponudita vpogled v precej bolj doživete in osebne zgodbe, sploh med pogovori na presenetljivo pogostih odmorih za cigareto.

Poglejte napovednik:

Tako izvemo več o posameznih protagonistkah, denimo o uspešni karieri Špele Rozin v italijanskih filmih, o tem, kako se je Teja Glažar vpisala na AGRFT zaradi statusa študentke, Marinka Štern se razgovori o alternativni umetniški sceni sedemdesetih, v klovneso oblečena Olga Kacjan razlaga o pomenu humorja, Jožica Avbelj o jugoslovanski filmski sceni, Marijana Brecelj pa s svojo živahnostjo in karizmo tako ali tako prevzame celotno ekipo in set.

Prizori s snemanja in iz serije (avtor fotografij je Vid Uršič):

Fotogalerija 1 / 9 / 9

Babica zamudi na ohcet

Obenem serija ponudi zanimivo dramaturško vajo, ko igralke v zadnjih minutah vsake epizode odigrajo isto sceno, vsaka na povsem drugačen način. Osnovni zaplet je zmeraj isti – protagonistka igra babico, ki zamuja na veliko ohcet, vnukinja (ki jo igra Suzana Krevh) pa jo pozdravi in se z njo pogovarja o odnosu med protagonistko in njeno (odsotno) hčerko. Ena od scen je psihopatski triler, druga žajfnica, tretja klovnovstvo in tako naprej.

Že med kramljanjem se razvije debata o načrtovani sceni in pristopu, ki ga pred branjem dialoga razložita Žiga Virc in Iza Strehar. Protagonistke nato spremljamo tudi v maski in na kostumski probi, ko razpravljajo o svojem pristopu k liku, ga razvijajo in se že poskušajo vživeti, vsaka na povsem svoj način. V zadnjih minutah vsake epizode to sceno tudi vidimo, odigrano in zmontirano, kar ponudi prikupen in vselej humoren zaključek k posamezni epizodi.

Zakulisje snemanja Foto: Vid Uršič

Režiser Žiga Virc je zaslovel s celovečernim prvencem Houston, imamo problem!, lažnim dokumentarcem o domnevnem razvoju jugoslovanskega vesoljskega programa, nazadnje pa je imel predlani v kinu dva filma, dokumentarec Poletje ’91 in igrano komično akcijsko dramo Poslednji heroj . Pri obeh je kot soscenaristka sodelovala tudi Iza Strehar, ki je pred tem že bila scenaristka Duhovnice, Gospoda profesorja in filma Prasica, slabšalni izraz za žensko.

Serija Protagonistke je na sporedu TV Slovenija 1 ob sredah zvečer.

Preberite še: