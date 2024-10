Hiša ljubezni je nova komična serija na Voyo, ki temelji na zabavni premisi: v Sloveniji je prostitucija legalizirana in zgodba spremlja podjetna brata in sestro, ki se lotita odprtja in vodenja javne hiše. Seveda ne gre vse kot, khm, z lubrikantom namazano.

Serija je smešna in zabavna ter si drzne zakorakati v zgodbo o najstarejši obrti brez nepotrebnega slepomišenja, vljudnosti ali lažne morale. Tako dobimo komedijo na delovnem mestu v slogu Pisarne, Brooklyn 99 ali Ja, šef!, pri kateri so na seks obrnjene šale zmeraj na meniju, saj je to glavna ponudba naslovne Hiše ljubezni.

Rušenje tabujev in klišejev

Premišljena je tudi izbira zasedbe, kjer sta v ospredju Matej Puc (Jezero, Ja, šef!) in Karin Komljanec (V imenu ljudstva, Za hribom) kot Mare in Suzi. Prvi je ne posebej uspešen prevarant, ki je nenehno v primežu gangsterja Leona (Gregor Gruden) in se z zmeraj novimi pogruntavščinami na vse pretege trudi priti na zeleno vejo, medtem ko je njegova sestra Suzi odgovorna, delovna in odločna. Barvito zasedbo izpolnjujejo zaposleni v Hiši ljubezni – Luka Cimprič kot seksa željni loverboj Sandi, Zala Djurić kot Karmen, ki na kariero v javni hiši gleda kot na korak k igralski karieri, in izkušena dama noči Dolores, ki jo upodobi Zvezdana Mlakar.

Matej Puc je odličen v vlogi prijaznega barabina, ki se zmeraj poskuša izviti iz težav po najlažji poti – ne glede na to, koliko truda zahteva. Foto: Voyo

Prva epizoda je sprva nekoliko toga, medtem ko se razmerja med junaki šele vzpostavljajo in se gledalci nanje privajamo, a kmalu ti odnosi zaživijo, liki pa med zapletanjem v vse bolj nenavadne peripetije postanejo prepričljivi in zabavni. Tako še posebej izstopa epizoda, v kateri poskuša ekipa Hiše ljubezni posneti pornofilm, da bi ga uporabili za promocijo svojega posla, pri čemer se scenarista in zasedba zares potrudijo s parodiranjem vseh klasičnih in sodobnih klišejev porničev.

Karin Komljanec kot Suzi predstavlja resno in odgovorno plat zgodbe, a njeno potrpljenje ima svoje omejitve. Foto: Voyo

Ne zgolj prežvečeni ameriški vzorci

Avtorja serije sta Luka Štigl in Sanja Raičević, ki sta pred tem za Voyo posnela že odlično kriminalno komično serijo Truplo, urednik Hiše ljubezni pa je Dejan Krupić, soscenarist in eden glavnih igralcev najbolj gledanega slovenskega filma Pr’ Hostar. Raičević in Štigl se ponovno izkažeta z odbitim humorjem, svežimi idejami in drugačnim pogledom na humor, ki ni zgolj posnetek ameriških vzorcev. Obenem jima uspe ustvariti serijo, ki se izogne šovinizmu, a jima ob prikazu spolne in starostne uravnoteženosti vseeno ni mogoče očitati puhle politične korektnosti.

Aleksandar Radaković kot Edo in Zvezdana Mlakar kot Dolores sta skrivna aduta ekipe, ki pogosto nepričakovano rešita dan. No, ne pogosto, ampak včasih pa vseeno. Foto: Voyo

Ker gre za komedijo, se ta seveda na široko izogne negativnim vidikom prostitucije in jo zares jemlje kot povsem vsakdanji posel. To je naiven pristop, a bi nanj lahko gledali tudi kot na navdihujočega, saj bi si lahko le želeli, da so stvari tako preproste. Glede na to, kako je naša družba vsaj v javnosti rezervirana glede spolnosti, pa je vseeno pohvalno, da si serija drzne tako rušiti tabuje.

Celotna zasedba v pozi, ki je "promo" in ne "porno". Foto: Voyo

Ali je Hiša ljubezni vredna ogleda?

Če imate radi lahkotne komedije, je odgovor vsekakor da. Hiša ljubezni je zabavna in polna humorja ter nepričakovanih preobratov, ki ženejo od ene epizode k drugi, prav tako pa k verižnemu gledanju pritegne simpatična in razgibana zasedba.

Hiša ljubezni



Avtorja: Luga Štigl in Sanja Raičević

Igrajo: Matej Puc, Karin Komljanec, Gregor Gruden, Zala Djurić, Luka Cimprič, Zvezdana Mlakar, Mila Fürst, Aleksandar Radaković, Igor Mikić, Maja Martina Merljak, Tjaša Železnik, Lara Jankovič, Niko Zagode.

Žanr: situacijska komedija



