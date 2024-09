Opazovanje: nočna mora v dolini Šentflorjanski

Opazovanje je napet triler z elementi grozljivke in predvsem slovenski film, kot ga še nismo videli. Film odpre kočljiva družbena vprašanja ter obenem vzpostavi klavstrofobično srhljivost in neizbežnost, ki jo zaključi z najbrž najbrutalnejšo sceno v slovenskem filmu.

Zgodba se začne s pretepom, ki ga storilci v živo prenašajo na Facebooku, in reševalci, ki oživljajo žrtev. Glavna junakinja je mlada reševalka Lara, ki se ravno poteguje za redno zaposlitev in živi sama ter nudi izdatno podporo noseči sestri. Ko v bolnišnici naleti na očeta žrtve, mu pomaga in od žalosti obnemoglemu starcu celo ponudi prenočišče. Stvari se zapletejo, ko začne od žrtve, ki je še zmeraj v komi, prejemati sporočila z videoposnetkom pretepa – vendar spremenjenim, saj se poleg napadalcev v kadru pojavi še nekdo drug. Video hitro prijavi policiji, a naslednji dan v mrtvašnici v grozi odkrije truplo človeka s posnetka. In on je zgolj prvi …

Poglejte napovednik:

Facebook umor

Opazovanje učinkovito gradi vzdušje na paranoji neznane in neustavljive preteče sile, ki se ji protagonistka poskuša postaviti po robu. Grozljivke in psihološki trilerji temeljijo na podobnem konfliktu med posameznikom in neobvladljivim. Tako bi lahko iskali vzporednice s klasikami, kot sta grozljivki Krog in Nočna mora v Ulici brestov ter tudi triler, kot je Prisluškovanje, saj imamo na eni strani protagonista, ki je v osnovi dober in pozitiven človek, ter na drugi neustavljivo, (skoraj) nadnaravno silo, ki se ji ta ne more upreti, na tretji pa so žrtve, ki praviloma niso povsem nedolžne. In prav ta element je tukaj ključen.

Sredi šoka, smrti in rastočih kupov smeti je tudi prostor za romanco. Diana Kolenc kot reševalka Lara in Jure Henigman kot kriminalist Borut. Foto: Fivia

Film Opazovanje temelji na tako imenovanem Facebook umoru, ki je pred leti pretresel Slovenijo. Pijana moška sta pretepla tretjega, ki je nato za posledicami umrl. Svoje početje sta v živo prenašala na spletu in prenos je hitro postal viralen, saj si ga je v živo ogledalo več kot 20 tisoč ljudi in nato naslednji dan, preden jim ga je uspelo odstraniti, še desetkrat toliko. Kot je v intervjuju za siol.net izpostavil režiser in scenarist Janez Burger, ga je najbolj zanimal prav ta vidik ljudi, ki so zgolj gledali in niso klicali policije, sploh ob dejstvu, da je na koncu snemalec dobil skoraj enako kazen kot morilec.

Reševalka Lara v bolnišnici opazuje stanje pacienta v komi. Foto: Fivia

Kazen za opazovanje

Kakšno kazen si torej zaslužijo opazovalci zločina v Opazovanju – ki so seveda tudi med gledalci Opazovanja? Odgovor na to je skrajno napet film z zaključno sceno, ki predstavlja nekaj najbolj nasilnega, surovega in brutalnega, kar smo do zdaj videli v slovenskem filmu. Zadnjih deset minut je tako šokantnih, da sem od festivalskih gledalcev celo slišal opis, da gre za posilstvo gledalca.

Vladimir Vlaškalić, Benjamin Krnetić in Diana Kolenc, ko opazijo, da je zaradi napada, pri katerem so posredovali, pristala na CNN. Foto: Fivia

Vendar je ne glede na to Opazovanje z vseh vidikov mojstrsko posnet film. Dobitnica vesne za najboljšo vlogo Diana Kolenc je v filmu izjemna in predvsem človeška, drugi igralci pa pomagajo okrog nje zgraditi pristen in prepričljiv svet. Ta je sicer, kot je za grozljivko ustrezno, videti nekoliko distopično. Z nagrajeno scenografijo Špele Jelovčan in Vasje Kokelj, ki temelji na praznih ulicah in gorah smeti zaradi stavke smetarjev, ter s statično, a povedno kamero Marka Brdarja, ki je s podobno suverenim pristopom prepričal že v Inventuri.

Janez Burger iz intervjuja za Siol.net: "Tako da sem stavil na Diano, ker je bila izjemno poštena in se ni prišla na avdicijo kazat v svoji najboljši luči. Kot drugo sem opazil, da je izjemno dobra improvizatorka, kot tretje ima te ogromne oči, ki so zelo prikladne za film z naslovom Opazovanje." Foto: Fivia

Ali je film Opazovanje vreden ogleda?

Opazovanje je eden najboljših slovenskih filmov zadnjih let in najbližje, kar smo do zdaj dobili inteligentni oziroma intelektualni grozljivki. Po eni strani del zapleta spominja na kultni japonski Krog (Ringu), a je po drugi utemeljitev filma na resničnem dogodku povsem v skladu z družbeno-aktivističnimi film, kot jih snemajo Jordan Peele (Zbeži!), Ari Aster (Solsticij) in Jennifer Kent (Babadook). Tako da, ja, Opazovanje je vsekakor vredno ogleda, a pripravite se, da boste kino zapustili v (rahlem) šoku.

Opazovanje



Režija: Janez Burger

Igrajo: Diana Kolenc, Jure Henigman, Blaž Setnikar, Pavle Ravnohrib, Vladimir Vlaškalić, Benjamin Krnetić, Natasa Keser, Vito Weis, Timon Šturbej, Maks Dakskobler.

Žanr: Psihološki triler/grozljivka.

Dolžina: 82 minut. Janez BurgerDiana Kolenc, Jure Henigman, Blaž Setnikar, Pavle Ravnohrib, Vladimir Vlaškalić, Benjamin Krnetić, Natasa Keser, Vito Weis, Timon Šturbej, Maks Dakskobler.Psihološki triler/grozljivka.82 minut.

