Glavna junakinja filma je 11-letna Alma, ki se je z očetom ravno priselila v novo sosesko. Sosedje je sprva nočejo sprejeti, vendar kmalu najdejo skupni cilj, ko jim pove, da jim bodo uničili igrišče. Almin oče je namreč arhitekt tega projekta, zato se lahko dokopljejo do vseh podrobnosti, da pripravijo svoj načrt za odpor.

Poglejte napovednik:

Realne družine, ne metafore stanja družbe

Kot je mogoče pričakovati, je njihov načrt daleč od izvedljivega, a neuspehi ne ustavijo mularije, tako da poiščejo pomoč pri starejših vrstnikih in poskusijo znova in znova. Mladinski filmi so pogosto didaktični, včasih celo pridigarski, vendar se Igrišča ne damo! temu dokaj uspešno izogne predvsem s prikazom bolj realistične podobe soseske, junakov in njihovih dejanj.

Film izpostavi pomen skupnosti in pripadnosti v blokovskih naseljih. Foto: Cinemania Group

Tako film vključi različne vrste družin z različnimi dinamikami, a se ob tem previdno drži proč od tistega tipa tragičnega socialnega realizma, ki je tako "priljubljen" v slovenskih dramah. Posledično brezposelni oče enega od junakov ni metafora za brezup proletariata sodobne družbe, temveč zgolj človek, ki je izgubil službo. Isto velja za fanta, ki mora shajati z očetom in bratom, saj je mati odšla v Bosno, kjer mora skrbeti za bolno babico, in tudi za glavno junakinjo, ki ji je umrla mati. Celo prva menstruacija je v zgodbo vključena naravno in poskrbi za gradnjo zaupanja med liki, ne pa za neki globok simbolni preskok.

Skratka, Igrišča ne damo! je predvsem pristen film. Skupina glavnih junakov je prepričljiva v svojem prijateljstvu in vragolijah, ki jih zganjajo, režiserju Klemenu Dvorniku pa z uporabo vizualno razgibanih pristopov in odlično izkoriščene glasbene podlage uspe narediti vse dogajanje zanimivo in zabavno.

Kaja Zabret igra Almo, novinko na igrišču, ki se je v blok preselila z očetom po materini smrti. Foto: Cinemania Group

O korupciji in morali

Težaven pa je zaključek, ki je sicer optimističen, kot pač mora biti glede na zahteve žanra, a je razrešitev osrednjega konflikta moralno vprašljiva – investitor namreč namigne, da bo na "prijateljski", če ne že koruptivni način prepričal župana, da spremeni prostorske načrte. Kar je še nekoliko bolj problematično zaradi snemalne lokacije: ta je v ljubljanski Šiški v isti soseski, kjer so se stanovalci (za zdaj) uspešno uprli načrtom pozidave zelenih površin, ki jih je podpirala občina. Nekako se zdi vzgojno, da bi tudi v filmu prevladala pravno-legalna rešitev, če je tudi v resničnem življenju.

Kaja Šuštar je prepričljiva v vlogi Lune, kar je potrdila tudi z novo vlogo v prihajajoči mladinski nadaljevanki Smrdljivc, ki na TV Slovenija prihaja prihodnjo pomlad. Foto: Cinemania Group

Osrednja zasedba filma so otroci, ki so prvič stopili pred kamero in svoje delo opravijo več kot solidno, ob strani pa jim stojijo izkušeni slovenski igralci. Med zadnjimi najbolj izstopajo Marko Mandić, Saša Pavček, Gregor Zorc, Nina Ivanišin Janežič in Saša Klančnik, v vlogah najstnikov, ki prideta podpret otroke v njihovem boju, pa se pojavita tudi glasbenika Mark Jacob Cavazza - Vazz in Sarah Al Saleh - Sahareya. Boštjan Nipič - Nipke, ki je napisal naslovno pesem, se pojavi samo v videospotu.

Uničenje ramp in drevesa pokaže brutalnost posegov v urejeno okolje. Foto: Cinemania Group

Ali je film Igrišča ne damo! vreden ogleda?

Številni osnovnošolci si bodo film to jesen vsekakor ogledali na šolskih projekcijah, a je vsekakor priporočljiv tudi družinski ogled. Kot omenjeno, film vključuje različne teme in vprašanja, o katerih se je z otroki treba pogovoriti, in film je lahko dobra iztočnica. Predvsem zato, ker ne moralizira in ni dolgočasen.

Igrišča ne damo!



Režija: Klemen Dvornik

Igrajo: Kaja Zabret, Kaja Šuštar, Youri Friderich, Niko Lemark, David Trontelj, Marko Mandić, Mark Jacob Cavazza, Voranc Mandić, Sarah Al Saleh, Enis Beslagić, Tihomir Stanić, Ivana Roščić, Saša Pavček, Saša Klančnik

Žanr: Mladinska pustolovščina

Youri Friderich, Niko Lemark in David Trontelj dopolnjujejo ekipo blokovske tolpe in pri tem prav tako navdušijo. Foto: Cinemania Group

