Marko Mandić je en najbolj prepoznavnih in priljubljenih slovenskih igralcev, ki ima trenutno v kinu kar dva filma, Odrešitev za začetnike in Igrišča ne damo. V ljubljanski Drami, kjer je član ansambla, igra v treh predstavah in za povrh še v lastni, MandićCirkus, ki temelji na njegovih skoraj stotih gledaliških vlogah. Je prejemnik številnih nagrad in večkrat smo ga že videli tudi v mednarodnih uspešnicah.

Iztočnica za gostovanje v Spotkastu sta bila oba filma, v katerih ustvari povsem različna junaka, ki pa sta oba očeta najstnic, vendar smo priložnost izkoristili tudi za druge teme, od mednarodnega incidenta, ki ga je povzročila njegova golota v Sarajevu, do sodelovanja z zvezdnikom Deadpoola Ryanom Reynoldsom, potrebi po prevratništvu v mladosti, sinovem vstopu v igralske vode in usodi preseljene ljubljanske Drame za naslednja tri leta.

Sarajevski incident

Pred dvema letoma je bil Marko Mandić aretiran zaradi golote, ko je nastopil v predstavi Skupaj pred poslopjem Narodnega gledališča v Sarajevu. V pogovoru razloži ozadje tega postopka in pohvali ravnanje policije ter rezultat celotnega incidenta. "Te dolge predstave, ki sicer traja šest ur, nismo mogli izvesti do konca, se je pa nadaljevala še več kot teden dni in je sprožila pomembna vprašanja ter diskusije na temo svobode v Sarajevu in osredotočanje na stvari, kot je golota – ki je bila prisotna res kratek čas tam pred Narodnim pozorištem – zato, da bi nam politika zakrila oči pred drugimi, pomembnejšimi temami in finančnimi mahinacijami."

Marka Mandića lahko trenutno v kinih vidimo v kar dveh filmih, Odrešitev za začetnike in Igrišča ne damo. Foto: Jan Lukanović

Zelenih površin ne damo

Prevpraševanje in spreminjanje družbenega statusa quo je zanj pomembno pri izbiri vlog. Tako na vprašanje, ali ga je k odločitvi za film Igrišča ne damo prepričal njegov prevratniški element, odgovori pritrdilno: "Ja, tudi pri ogledu filma me je najbolj navdušil zagon teh otrok, da si želijo stvari spremeniti in ubraniti svoje igrišče." Dodatno ga je prepričala lokacija, ki ima svoje ozadje. "Zgodba filma sloni na resničnih dogodkih. Prav tam, kjer smo snemali, v Šiški, so stanovalci, zbrani v velikem številu, obvarovali zelene površine. Nekdaj so ljudje razmišljali, kako graditi velika blokovska naselja, da je treba vključiti zelene površine, drevesa, igrala, torej prostore, kjer se bodo ljudje združevali. In prav tisti, ki so to izborili, so povedali, da so se predlani, ko je bilo izjemno vroče poletje, vsi okoliški prebivalci iz Šiške hodili hladit k njim."

Ta problem vidi kot del širše družbene usmeritve. "Zdi se mi, da trenutno gradimo samo še 'fensi' buži bloke, stavbe in igrišča zgradijo samo na vrhu za tiste, ki imajo ključ, kartico in dostop do česa takega. Nihče pa seveda ne razmišlja o tem, da je treba zgraditi šolo, vrtce, zdravstvene domove in še kakšno kulturno ustanovo."

Prevpraševanje in spreminjanje družbenega statusa quo je zanj pomembno pri izbiri vlog. Foto: Jan Lukanović

Mednarodni doseg

Poleg številnih vlog v gledališču in v slovenskih filmih je Marko Mandić precej igral tudi v mednarodnih filmih, predvsem v Nemčiji. Preboj mu je uspel, ko je bil izbran za vzhajajočo zvezdo (shooting star) na prestižnem filmskem festivalu Berlinale. "Program shooting stars na Berlinalu organizira srečanja s casting direktorji in potencialnimi agenti in prav to je bilo zame odločilno. Ravno takrat so namreč zbirali sveže obraze iz slovanskih držav, saj je to iskal režiser Dominik Graf za svojo serijo Pred obličjem zločina. Skozi to sem potem dobil priložnost za nadaljnja sodelovanja."

Pri tem mu je uspel velik met. Čeprav nima množice vlog, te niso marginalizirane med ruske ali srbske gangsterje, kar doleti številne igralce iz slovanskih dežel in Mandić je na to še posebej ponosen: "Zelo sem vesel, da nisem zmeraj zgolj mafijec, ker moram reči, da me take vloge niti slučajno ne zanimajo. To niti ni žanr, ki ga z veseljem gledam. Raje bi igral neke poete, pesnike, kot pa zlikovce."

"Zelo sem vesel, da nisem zmeraj zgolj mafijec, ker moram reči, da me take vloge niti slučajno ne zanimajo," pravi o svojih vlogah v mednarodnih filmih. Foto: Jan Lukanović

Sinovo delo je ostalo skrivnost do premiere

Po dolgi in uspešni karieri na odrskih deskah in pred kamero ter ob dejstvu, da je poročen s prav tako uspešno igralko Pio Zemljič, ni bilo presenetljivo, da se je njegov sin France Mandić odločil za isto pot. Režiser Francetovega prvenca Nejc Gazvoda ga je v intervjuju za siol.net označil kot "genialca, ki že pri svojih letih obvlada vse registre".

Marko razloži, kako so njegov prvenec spremljali doma: "Njegova naveza z Nejcem je bila tako dobra, da doma pravzaprav ni hotel prav veliko razpravljati z nami. Seveda sva kot starša s Pio dobila scenarij v branje, da lahko vidiš, v kakem filmu sodeluje tvoj otrok, ampak njegovo delo je ostalo skrivnost. Snemali so v Novem mestu, kjer je bil sam in je doživljal radosti in čare, pa morda tudi mini tegobice filmskega ustvarjanja. Ampak za vsakega otroka – in to sem videl tudi pri tej skupini otrok iz Igrišča ne damo – je to res velika izkušnja, ker srečaš ljudi in svet, ki ti sicer ni dostopen. Povezanost v filmski ekipi, ki nastane v tem času, je pravzaprav neka družina, in ko zaključiš, jo kar pogrešaš. Ampak se mi zdijo to zelo dobre izkušnje in vsi povedo, da jim je pomagalo pri odraščanju."

Njegov sin France prav tako stopa na igralsko pot, za razliko od njega pa Marko ne izhaja iz igralske družine. Svoj preboj pripisuje javnim ustanovam od vrtca naprej. Foto: Jan Lukanović

Za razliko od Franca sam ne izhaja iz igralske družine, svoj preboj pa pripisuje javnim ustanovam, in to od vrtca naprej: "Najbrž sem imel srečo, da sem imel same odlične vzgojiteljice in učiteljice, ki so nam najprej nekaj pokazale, potem pa nas spodbujale, da ustvarjamo tudi sami. Najprej sem spoznal lutke, kasneje pa sem videl, da nekateri nastopajo tudi sami, sem se bolj navdušil, da postanem igralec."

Drama v Šiški

V Spotkastu sta se z Igorjem Harbom dotaknila tudi delovanja Drame na novi lokaciji v dvorani L56 na Litostrojski, glede katere je igralec zelo optimističen. V času pogovora še ni začel vaj, a je prepričan, da bo ustvarjalcem Drame uspelo ustvariti v njej pravo vzdušje: "Novega prostora se bomo morali šele navaditi in ugotoviti, kako ustvarjati v njem. Sedeži ostajajo isti, enako škripajoči, ampak naj gledalcev ne skrbi, jih bomo z odra že preglasili."