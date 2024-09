Eden najbolj prepoznavnih slovenskih igralcev Marko Mandić je sodeloval v mnogih mednarodnih produkcijah, tudi v hollywoodski uspešnici Krij mi hrbet (The Hitman's Bodyguard). Razkril nam je, kaj ga je pri snemanju z Ryanom Reynoldsom najbolj presenetilo, in z nami delil zabavno anekdoto s snemanja, ki se ji lahko nasmejite že zdaj, celotnemu pogovoru za Spotkast pa prisluhnite že v torek.

Marko Mandić je eden najbolj zaposlenih slovenskih igralcev, prav zdaj ga lahko v kinih vidimo v kar dveh filmih (Odrešitev za začetnike in Igrišča ne damo), v svoji bogati igralski karieri je sodeloval tudi v več mednarodnih produkcijah. Videli smo ga lahko v hollywoodski uspešnici Krij mi hrbet (The Hitman's Bodyguard) z Ryanom Reynoldsom v glavni vlogi, na prizorišču tako velike produkcije pa ga je presenetil predvsem način, kako so vadili prizore.

"To me je najbolj fasciniralo"

"Reynolds in režiser sta zelo natančna pri ritmu, to me je najbolj fasciniralo," je v Spotkastu povedal Mandić in pojasnil, da so že na vaji dosegli natančen ritem replik in dogodkov, kot so si potem sledili v filmu. "Šlo je kot za partituro," je dodal.

Marko Mandić nam je v Spotkastu razkril, kako je bilo snemati z Ryanom Reynoldsom. Foto: Jan Lukanović V Spotkastu je razkril tudi to, zakaj se je režiser odločil zanj, in razkril anekdoto s snemanja, saj igralec v živo ni bil tak, kot so pričakovali. Zabavno prigodo si lahko ogledate v zgornjem posnetku, celotnemu pogovoru pa lahko prisluhnete že v torek.

Novi epizodi Spotkasta, v kateri Marko Mandić spregovori tudi o incidentu, ki ga je povzročila njegova golota v Sarajevu, in o sinovem vstopu v igralske vode, prisluhnite že v torek.