Ivana Novak: Ljubezen je akcijski film #Spotkast

Ivana Novak je v dobrem letu dni z oddajo Televizorka gledalcem TV Slovenija približala mnoge filmske in televizijske klasike ter pomagala mnogim gledalcem nacionalke odkriti in bolje spoznati ter ceniti filmske in televizijske klasike. V Spotkastu se je njena voditeljica razgovorila tudi o poletnih blockbusterjih, zatonu superjunaških filmov in ključnih napakah sodobnih romantičnih komedij.

Letošnje filmsko poletje najbolj pričakuje Twister 2, saj je prvi film iz devetdesetih eden njenih najljubših, nič kaj pa ne pogreša relativne odsotnosti stripovskih filmov, ki so bili zadnjih 15 let stalnica poletnega kino sporeda. "Upam, da se bo ta superjunaška norija kmalu nehala. Mislim, da smo že prešli to fazo, ko vse postane zelo meta, bile so že tudi parodije – nenazadnje je parodija tudi Deadpool. Saj vem, da obstaja še neskončno načinov, kako izčrpati ta fenomen, ampak upam, da se bo nehalo in da bo Hollywood začel snemati tudi drugačen tip filmov."

"Upam, da se bo ta superjunaška norija kmalu nehala," pravi Ivana Novak.

Romantične komedije nekoč in danes

Veliko bolj se razgovori o romantičnih komedijah, ki jih je natančneje preučevala, predvsem dela nemškega in kasneje ameriškega režiserja Ernsta Lubitscha, ki je začel z nemimi filmi, v zgodovino pa se je zapisal z mojstrovinami, kot so Biti ali ne biti, Trgovina za vogalom in Nebesa lahko počakajo.

"Zdi se mi, da je ta žanr izgubil ostrino. Veliko sem raziskovala Ernsta Lubitscha in sem največja oboževalka njegovih screwball komedij. Ti filmi so bili posneti v tridesetih in štiridesetih, ampak vse te ljubezenske zgodbe so bile postavljene v široke družbeno-politične kontekste. Recimo Težave v raju je ljubezenska zgodba, ki se odvija v ozadju gospodarske krize in posledično v filmu predmeti, ki se pretakajo med tremi junaki v ljubezenskem trikotniku, ustvarijo neko zapleteno ekonomijo, tudi ekonomijo ljubezni. Biti ali ne biti je med drugim zgodba o ženi, ki se odloči, da se bo emancipirala od narcisoidnega moža tako, da ga bo začela varati z ameriškim pilotom. In to sredi druge svetovne vojne, pri čemer je prešuštvo skoraj izenačeno z osvobodilnim bojem. Lubitsch ni bil nič kaj moralističen. Potem se denimo Ninočka, ki je po mojem ena najlepših ljubezenskih zgodb vseh časov, odvija v ozadju konflikta med komunizmom in kapitalizmom. Ampak v sodobnih romantičnih komedijah sploh ne slišimo besede kapitalizem."

Žanr romantičih komedij je izgubil ostrino, meni voditeljica oddaje Televizorka.

Bistvo problema sodobnih romantičnih komedij najde v priljubljeni Romanci v Seattlu, ki je pravzaprav predelava Lubitscheve Trgovine za vogalom, a z bistveno slabše razdelanim koncem.

"(Lik) Meg Ryan se odloči za (lik) Toma Hanksa, ki ji je v bistvu uničil njeno knjigarno … in s tem življenje in sanje in fantazmo, da lahko v tem svetu še obstaja nekaj avtentičnega, človeškega. Ampak, ko ga vidi, kako se igra z otroki, jo to kar naenkrat prepriča, da je on dober človek. Tukaj zmanjka most med tem, da ji je uničil življenje in da se ona odloči iti k njemu. Mislim da si Lubitch tega ne bi nikoli dovolil."

Najbolj v spominu ostane Slavoj Žižek

Oddaja Televizorka je na sporedu pred petkovim filmom in traja le nekaj minut, v katerih voditeljica sproščeno poklepeta s sogovornikom, ki je običajno strokovnjak na področju, povezanim s filmom, oziroma njegovim avtorjem. Gledalcem na ta način ponudi vpogled v filme in serije na sporedu TV Slovenija, ki omogočijo bolj razgibano in doživeto uživanje v sporedu, a v zasnovi je nastala kot odziv na kritiko gledalcev zaradi premajhne izpostavljenosti teh vsebin.

Ivana Novak je glasbenica, filmska kritičarka in voditeljica oddaje Televizorka.

"Ljudje nam zmeraj govorijo, da imajo radi naše filme in serije in dokumentarce, ampak da včasih ne vedo, kdaj so na sporedu. Da program ni dovolj viden, zato smo se odločili za ta format oddaje." V poldrugem letu so se pred Televizorkino kamero zvrstili številni znani obrazi, a nobenega dvoma ni, kateri je naredil največji vtis na Ivano Novak: "Seveda ti določeni gosti ostanejo bolj v spominu kot drugi in meni je najbolj ostal Slavoj Žižek. Govorila sva uro in pol. No, jaz sem zelo malo govorila."

Televizorka se na male ekrane vrača jeseni z novo bero klasičnih in aktualnih filmov in serij. Ivana Novak zaenkrat še nima natančnega sporeda, je pa napovedala nekaj prihajajočih biserov. "Napovem lahko cikel Agnès Varda, ki se ga zelo veselim. V zadnjih letih skorajda nismo imeli filmov režiserk, kar je porazno, ampak po drugi strani je v zgodovini filma velika teža na režiserjih. Bo pa na sporedu tudi Veliki diktator Charlesa Chaplina, proslavili pa bomo tudi 100-letnico njegove Zlate mrzlice, ki smo jo že nabavili za ta jubilej."

