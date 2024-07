Twister 2 se začne s skupino študentov, ki potuje po Oklahomi, da bi preučevala tornade, obenem pa poskuša izvesti eksperiment, ki bi lahko ublažil ali celo ustavil podivjani vrtinec. Žal ji podvig ne uspe in pretresena vodja eksperimenta Kate se zateče k pisarniškemu delu, dokler je pet let kasneje ne najde nekdanji sošolec Javi in jo prepriča, da se mu pridruži pri novem poskusu – radarskem mapiranju tornada. A Javijev poslovni načrt se ji kaj hitro začne zdeti sumljiv, nato pa njuno pot prekriža še youtuberski lovilec tornadov Tyler, ki pod divjo medijsko podobo skriva precej drugačne namene.

Več spektakla, več realizma

Junaki se nato podijo od enega tornada do drugega, da bi jih posneli z radarjem, videokamerami, dronom, da bi vanje izstrelili rakete, da bi jih preplavili z biorazgradljivimi supervpojnimi polimeri in da bi jih preprosto občudovali. Za to je potrebne veliko divje vožnje in drugih kaskaderskih podvigov, ob tem ko digitalno ustvarjeni vrtinci ruvajo drevesa, razmetavajo kmetijsko mehanizacijo in uničujejo zgradbe. Pri tem sodobni posebni učinki več kot zadovoljivo nadgradijo tiste iz izvirnika – ki so sicer tudi 18 let kasneje še zmeraj povsem prepričljivi.

Kombinacija digitalnih in praktičnih posebnih učinkov poskrbi za zares spektakularne posnetke. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Medtem ko je osnovni vzgon glavnih junakov – tako znanstveni kot romantični – skoraj identičen kot v prvem filmu, pa je nov film postavljen v nekoliko bolj prepričljivo celovit svet. Za začetek so tornadi tokrat prikazani kot dejansko nevarni za okolico, medtem ko so se v prvem filmu očitno vsi domačini zmeraj pravočasno skrili pod zemljo. Tudi junaki – ki so ponovno razdeljeni v dve skupini, pristno in korporativno – se v tem filmu posvetijo tudi ljudem, ne zgolj vremenu, saj se jih trudijo reševati, po opustošenju pa jim pomagati – oziroma jih opetnajstiti.

V novem filmu je razdejanje bistveno bolj realistično in uničujoče, a brez skrbi, glavni junaki se prebijejo skozi najhujše. Tudi ko v tornado streljajo rakete. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Podnebje po okusu republikancev?

Zaradi tega vidika je film bolj realističen od prvega, vendar režiser Lee Isaac Chung, avtor oskarjevske drame Minari, kljub temu ne zaide v moraliziranje. Twister 2 je še zmeraj primarno pustolovščina, film katastrofe in romantična komedija, v kateri je podivjano vreme metafora za podivjana čustva junakov. Film se trudi biti všečen (ameriški, predvsem republikanski) občinstvu celo do te mere, da neposredno sploh ne omeni podnebnih sprememb, kot vzroka za nenavadno povečano pojavnost tornadov, vendar pa bi po drugi strani težko kdo spregledal ne posebej prikrito referenco v empatičnem govoru mame glavne junakinje, da "se zdi, kot da je teh zadev vsako leto več".

Ali je kak dvom, da par na tej fotografiji ne bo prišel skupaj? Foto: Blitz Film & Video Distribution

Zanimivo, nadaljevanje Twisterja je bilo že večkrat v pripravi, med drugim sta ga hotela vsak zase posneti oba glavna igralca prvega filma, Bill Paxton in Helen Hunt, saj sta se kasneje v karierah uveljavila tudi kot režiserja. Paxton je hotel snemati v 3D in prikazati realistično uničenje, ki ga prinaša tornado, vendar je projekt padel v vodo zaradi previsokega proračuna. Po njegovi smrti je vajeti v roke vzela Huntova, ki je hotela posneti nekoliko manjši film, a s prav tako močno družbeno noto, saj bi se osredotočal na temnopolte študente iz Oklahome, ki skušajo ustaviti tornado s svojim izumom. Oklahoma ima posebej močan pomen za temnopolte Američane zaradi pokola v Tulsi iz leta 1917.

Glen Powell v kadru, ki je videti kot oglas za kavbojke, dezodorant ali pivo. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Zvezdnika v polni formi

Twister 2 je vsekakor bližje izvirniku kot tema dvema neuresničenima konceptoma, a skozi empatičnost junakov in nekatere preobrate v zgodbi vseeno vsebuje jasno moralno sporočilo in obenem tudi opozorilo o dejanski nevarnosti ekstremnih vremenskih pojavov.

V glavnih vlogah se odlično obneseta Daisy Edgar-Jones (serija Normalni ljudje) in Glen Powell, ki je po Samo ne ti in Naključnem morilcu v dobrega pol leta v naših kinematografih že tretjič. Ključni adut prvega filma je bila pristnost privlačnosti med likoma Paxtona in Huntove, tako da je prav poseben igralski dosežek Edgar-Jonesove in Powlla, da dosežeta podobno raven. K temu pripomore tudi bolj razgiban lok zgodbe, ki ju najprej postavi na nasprotna bregova, saj tako Powllow kavbojski youtuber Tyler dobi prepričljiv razvoj lika, čeprav se dejansko ne spremeni.

Daisy Edgar-Jones v pozi in opravi, ki spominja na Sarah Connor iz Terminatorja. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Ali je Twister 2 vreden ogleda?

Twister 2 je zabaven poletni film, v katerem so glavni junaki praktično ves čas v nevarnosti pred morilskim vremenom, vendar čez vse meje vztrajajo pri sledenju znanosti in skrbi za soljudi. To se pokaže še posebej učinkovito v kombinaciji z romantičnim trenjem glavnih junakov, zato je rezultat napet in zabaven film. Da ima ta film še spektakularne posebne učinke, ki osupnejo sami po sebi, a so zmeraj v službi zgodbe, pa je seveda še dodaten bonus.

Trezna glava med neurjem: junaki skušajo vseskozi pomagati reševati življenja. Foto: Blitz Film & Video Distribution

