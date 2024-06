Kot je razvidno iz zgornjega orisa, je Obzorje film, v katerem se veliko dogaja, kar ne bi smelo biti nepričakovano, saj je dolg kar tri ure. In to je zgolj prvi od načrtovanih štirih filmov, tako da tudi po treh urah ne le, da nobena od prepletajočih se zgodb ni zaključena, večina se jih je šele komaj začela. Ampak je s prepričljivimi junaki in epskimi podobami divjega zahoda režiserju vseeno uspelo ustvariti svet, ki pritegne gledalca in nastavi pričakovanja za nadaljevanje.

Po skoraj pol stoletja sanj

Obzorje: Ameriška saga je sanjski projekt glavnega igralca, soscenarista in režiserja Kevina Costnerja, ki ga skuša posneti že od leta 1988, vendar je zaradi obsega zgodbe naletel na gluha ušesa studijskih šefov. In to tudi po tem, ko je njegov Pleše z volkovi postal ena večjih uspešnic leta in je pometel s konkurenco na oskarjih. Tako se je zvezdnik po ponovnem vzponu vesterna s serijo Yellowstone – v kateri ima glavno vlogo – odločil, da ima pred dopolnjenim 70. letom priložnost za še eno zadnjo ježo in je sam financiral večji del produkcije.

In ta produkcija je resnično navdušujoča, saj nas film prenese v sredino 19. stoletja, ko so ameriški pionirji in evropski imigranti zapuščali vzhodno obalo ZDA in začenjali vzpostavljati mesta na ozemljih, ki so jih do takrat poseljevala staroselska plemena. Klasični vestern je zmeraj romantiziral trud, ki so ga ti ljudje vložili v preživetje, in zraven tudi genocid nad staroselci, ki so ga ob tem izvedli, pri čemer Obzorje – za zdaj vsaj v obrisih – izpostavi tudi komponento surovega kapitalizma, ki jih preganja iz domovine na vzhodu in slika lažno upanje v divjini.

Akcijski prizori so odlično posneti, čeprav jih ni veliko. Pravzaprav jih je v prvem filmu tako malo, da je ta fotografija iz filma dejansko iz nadaljevanja, ki pride v kino avgusta. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Onkraj obzorja sodobnega vesterna

Zgodba filma je razdeljena na več niti. Tako spoznamo naseljence kraja Obzorje, ki povečini še živijo v šotorih, ko jih napadejo Apači in skoraj vse pobijejo. Med preživelimi spremljamo Frances Kitteredge, ki po smrti moža in sina s hčerko odide v vojaški tabor ter tam začne znova in do konca prvega filma vzpostavi romantično vez z vojaškim častnikom. Druga nit zgodbe se začne v Montani, kjer mlada ženska z dojenčkom ustreli moškega, ki jo je zlorabljal, in pobegne. Moški preživi in pošlje za njo svoja sina in tolpo, kar nas privede v Oregon. Tam srečamo skrivnostnega Hayesa, ki ga igra Costner in ki po srečanju s prostitutko pristane v revolveraškem spopadu z enim od sinov ter nato na begu z njo in otročičkom. Zadnja nit zgodbe se dogaja v karavani, ki potuje proti Obzorju in kjer se skozi celoten film ne zgodi prav veliko.

V zadnjih letih oziroma desetletjih smo dobili peščico omembe vrednih vesternov, ki so bili bodisi predelave klasik (3:10 za Yumo, Pravi pogum in Sedem veličastnih) bodisi nekako revizionistični, kot denimo Django brez okovov, Logan, Moč psa in lanski Morilci cvetne lune, omenimo pa lahko še komedijo Kako ne umreti na zahodu. Pri večini teh sodobnih filmov je bil poudarek na akciji, pri zadnjih treh omenjenih pa je bilo v ospredju razbijanje mitologije ameriške zahodne ekspanzije.

Avstralski igralec Sam Worthington je zaslovel z Avatarjem, ki je ZF-predelava Costnerjevega Pleše z volkovi. V Obzorju mu uspe ena bolj karizmatičnih vlog kariere, kar ob njegovem bornem igralskem razponu vseeno ni ravno pohvala. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Do razpleta še megalomanskih deset ur

Obzorje ne sledi tem trendom, temveč je v srcu tradicionalni vestern, ki se trudi zaobjeti vso moralno kompleksnost tega zgodovinskega obdobja in raznolikih značajev ljudi, ki so si takrat križali pot. Pri tem resda vključuje tudi nekaj epskih in spektakularnih akcijskih prizorov, a večina zgodbe je osredotočena na junake in njihove poti. No, v tem filmu zgolj na začetke njihovih poti, saj se jih večina sploh še ni srečala in neposredno zapletla. Na razplet bomo morali počakati še približno devet ali deset ur.

Obzorje je prvi od dveh letošnjih megalomanskih avtorskih projektov, saj jeseni sledi še znanstvenofantastični spektakel Megalopolis Francisa Forda Coppole. Pri obeh filmih (oziroma v tem primeru filmski sagi) gre za dolgoletni projekt uveljavljenega in nagrajenega avtorja z vizijo, ki ni skladna s trenutnimi trendi in studijskimi načrti. Medtem ko bomo morali še počakati na Coppolovo vizijo, je pri Obzorju jasno, da smo dobili vizualno izpiljen film, ki skuša povzeti tako široko zgodbo, da bi morda vseeno bolje delovala kot serija.

Sienna Miller je v središču zgodbe in lik, ki ima največ potenciala za razvoj. Bomo videli, ali bodo ti obeti obrodili sadove v nadaljevanjih. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Pleše z Avatarjem

Igralska zasedba je solidna v svojem delu in se dobro vživi v raznolike junake. Pri tem je treba izpostaviti Sienno Miller, Jenno Malone, Michaela Rokerja in Luka Wilsona ter tudi Costnerja. Njihove upodobitve so dobro zastavljene, saj jih spoznavamo skozi dejanja, ki so občasno zabavna in drugič žalostna, kar ustvari precej realistično podobo. Po drugi strani ne smemo spregledati občasne patetike in skoraj kičastih izrabljenih motivov iz starejših vesternov (npr. slovo vojakov), ki dodatno upočasnijo zgodbo.

Zanimiva je tudi izbira Sama Worthingtona za vojaškega poveljnika in za zdaj zgolj v zadnji sceni prikazanega skrivnostnega dobičkarja Pickeringa v podobi Giovannija Ribisija. Oba sta namreč igrala v ZF-spektaklu Avatar, ki je v mnogih vidikih kopiral Costnerjev Pleše z volkovi, in se tukaj pravzaprav vračata v nekoliko podobnih likih. A ob tako kompleksnem filmskem projektu, kot je Obzorje, je to bolj verjetno naključje, kot dodatna metaforična raven.

Ali je film Obzorje: Ameriška saga – prvo poglavje vreden ogleda?

Če želite film o mestu, ki se utaplja v kriminalu in brezvladju in kjer zmorejo le kavboji servirati pravico, potem priporočam Podle fante 4 , medtem ko bo prvi del Obzorja kot nalašč za oboževalce Yellowstona in ljubitelje vesternov stare šole, tistih z Johnom Waynom, Jamesom Stewartom, Garyjem Cooperjem, Henryjem Fondo … In Seveda Kevinom Costnerjem.

Obzorje: Ameriška saga – prvo poglavje



Režija: Kevin Constner.

Igrajo: Kevin Costner, Sienna Miller, Sam Worthington, Jena Malone, Owen Crow Shoe, Tatanka Means, Ella Hunt, Tim Guinee, Giovanni Ribisi, Danny Huston.

Žanr: Vestern.

Dolžina: 181 minut. : Kevin Constner.: Kevin Costner, Sienna Miller, Sam Worthington, Jena Malone, Owen Crow Shoe, Tatanka Means, Ella Hunt, Tim Guinee, Giovanni Ribisi, Danny Huston.: Vestern.: 181 minut.

Luka Wilsona smo vajeni iz humorističnih vlog, v Obzorju pa je prepričljiv izkušeni vodnik karavane, ki za zdaj uspešno umirja konflikte med pionirji in jih žene naprej. Foto: Blitz Film & Video Distribution

