Motoristi: vse zelo kul in nevarno

Motoristi popeljejo gledalce v šestdeseta, v obdobje, ko so se ustanavljale prve motociklistične tolpe, in skozi docela žmohtne junake prikaže čar, obljubo in izgubo tega beatniškega ideala. Povedano drugače, vsi so videti zelo kul in nevarno.

Film poda zgodbo in usodo motociklističnega kluba Čikaški vandali skozi perspektivo mlade Kathy, ki se zaljubi v karizmatičnega motorista Bennyja in ob njem spremlja razvoj kluba in njegovih članov. Osrednji steber kluba je Johnny, ki ga odlično upodobi Tom Hardy, ob njem pa v vlogah različnih bikerjev blestijo še Michael Shannon, Norman Reedus in Boyd Holbrook, medtem ko je Austin Butler izjemni Benny, Jodie Comer pa še bolj markantna Kathy.

Člani Vandalov so sprva zgolj druščina moških, ki jih zanimajo motorji, a film ne pusti dvoma, da je nasilje prav tako močna komponenta njihove identitete. To sprva na eni strani služi vzpostavitvi notranje delitve vlog, na drugi pa zaščiti članov pred zunanjimi sovražniki, vendar sčasoma vse bolj prevzema osrednjo vlogo v njihovi organizaciji. Takrat postanejo tolpa.

Tom Hardy in Austin Butler igrata Johnnyja in Dannyja, stebra motociklističnega kluba Vandali. Foto: Karantanija Cinemas

Vzroki za nasilje

Čeprav je Motoristi film o nastanku tolpe, prave zločinske organizacije, to ni fokus filma in je pravzaprav prikazano kot zunanji, družbeni dejavnik, ki ga osrednji junaki skušajo zadržati oziroma odpraviti. Močan element filma je trenutno zelo vroča tema toksične moškosti, ki kar vre iz junakov, vendar pa zgodba skuša zagovarjati idejo, da so bili ti – sicer neuravnoteženi in precej mizogini – moški vseeno civilizirani in spoštljivi ter da so živeli po vrednotah prijateljstva. Po drugi strani je bila prihodnja generacija, ki sta jo že zdelali vietnamska vojna in trde droge, sebična in brezobzirna.

Motociklistične vragolije so v filmu prikazane kot nekakšno podoživljanje otroškega divjanja. Foto: Karantanija Cinemas

Film temelji na istoimenski knjigi fotografij in intervjujev, ki jih je ameriški fotograf Danny Lyon posnel v šestdesetih, ko se je za nekaj časa pridružil motociklistični tolpi in arhiviral njihove podvige. Danny je tudi lik v filmu, ki ga upodobi Mike Faist ( Izzivalci ), vendar je povsem stranski junak, ki v dogajanje ni čustveno vpleten.

Romanca v sedlu

To nalogo film prepusti Kathy in Bennyju, ki sta v središču zgodbe. Njuna romanca je na prvi pogled klišejska zgodba o poštirkanem dekletu ("Včasih sem imela ugled v svoji soseski," omeni Dannyju.), ki se zatreska v čednega in molčečega motorista s predirljivim pogledom. Njegov svet nemudoma postane njen in vsi njeni kasnejši poskusi, da bi ga spremenila, so jalovi.

Norman Reedus kot markanten kalifornijski motorist Funny Sonny dominira v vsaki sceni, v kateri se pojavi. Foto: Karantanija Cinemas

A skozi izjemno igro, predvsem način govora enkratne Jodie Comer, postane Kathyjin lik povsem plastičen in človeški, to pa skupaj z Butlerjevim zenovskim načinom podajanja Bennyjevega lika proti pričakovanjem oživi puhel romantični koncept v prepričljivo romanco. To je pravzaprav tudi metafora za celoten film in njegovo nostalgično upodobitev motociklističnih tolp, moških, kot so nekdaj bili, in koncepta iskanja svobode zunaj družbe, ki nikoli ni obstajal, niti v Golih v sedlu.

V središču zgodbe je romanca med Kathy (Jodie Comer) in Bennyjem (Austin Butler). Foto: Karantanija Cinemas

Ali je film Motoristi vreden ogleda?

Če ste ljubitelj motorjev in celotne subkulture, je ogled kar nujen. Film je, tako kot fotografije, na katerih je zasnovan, praktično ljubezenska izpoved motorjem in zgolj navideznemu konfliktu med individualnostjo in združevanjem v klube. Pri tem ne izpusti temačnih plati teh združb in toksične moškosti, čeprav jih vseeno zavije v celofan čudovitih posnetkov, noro karizmatičnih likov in sentimentalnosti osrednje romance.

Scena, ki je videti, kot da bi jo vzeli iz knjige fotografij, ki so navdihnile film: svoboda prazne ceste na motorju. Foto: Karantanija Cinemas

Motoristi (The Bikeriders)



Režija: Jeff Nichols

Igrajo: Austin Butler, Jodie Comer, Tom Hardy, Michael Shannon, Mike Faist, Norman Reedus

Žanr: Drama, triler

Dolžina: 116 minut

