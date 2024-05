Izzivalci je film, ki iz tenisa naredi najbolj dinamičen in atraktiven šport na svetu. Zato, ker je zgodba o ljubeznih. In zato, ker režiser Luca Guadagnino uporabi vse mogoče trike in prijeme, ki poživijo, pospešijo in povzdignejo film v vseh pogledih.

Na najbolj osnovni žanrski ravni je Izzivalci športni film in romantična drama o ljubezenskem trikotniku. Art Donaldson je teniški prvak, ki se vrača po poškodbi s ciljem, da osvoji zadnjo lovoriko – Odprto prvenstvo ZDA. Žal mu ne gre in njegova žena, menedžerka, trenerka ter nekdanja obetajoča teniška zvezdnica Tashi, ga prijavi na majhen turnir ranga challenger, da bi si z zmago dvignil samozavest. A tam naleti na svojega nekdanjega najboljšega prijatelja in Tashijinega bivšega Patricka, kar finalni dvoboj povzdigne v epsko bitko, v kateri je v igri veliko več kot zgolj sedem tisoč dolarjev nagradnega sklada.

Poglejte napovednik:

Tenis je eden bolj priljubljenih športov na svetu in posledično je bilo posnetih tudi že kar precej filmov o tem športu, tudi večjih uspešnic, kot so Bitka spolov, Wimbledon, Točka za zmago, in ena bolj absurdnih komedij prejšnjega desetletja 7 dni v peklu. Vsi ti filmi so naredili tenis zanimiv in atraktiven, a je v primerjavi z Izzivalci prikaz športa suhoparen, anemičen in dolgočasen. Režiserju Guadagninu s široko paleto filmskih prijemov, ki se nepričakovano zlijejo v napeto celoto, uspe ravno nasprotno.

Tenis v najbolj surovi podobi: Josh O’Connor kot teniški igralec, ki se že vso kariero zanaša zgolj na talent. Bo ta dovolj za še eno zmago? Foto: Blitz Film & Video Distribution

Tenis na novi ravni

Prva raven je razbita zgodba, ki iz sedanjosti skače v preteklost, v čase, ko so se komaj polnoletni protagonisti spoznavali in zaljubljali in se na igrišču postavljali z lahkotnostjo, ki pritiče nebrzdani sli in neizkušenosti. Obenem dogajanje na igrišču v sedanjosti odseva dinamiko preteklih dogodkov, kar gledalca še dodatno posrka v akcijo. Še bolj ga druga, vizualna raven.

Režiser Luca Guadagnino in direktor fotografije Sayombhu Mukdeeprom kamero postavita v perspektivo teniškega igralca, na njegov lopar, na žogico, ki šviga čez igrišče s hitrostjo nad sto kilometrov na uro. Kadar je kamera statična, pa ste lahko prepričani, da bo žogica kmalu privršala centimeter mimo objektiva.

Zanesljiva in varna ljubezen: Tashi + Art Foto: Blitz Film & Video Distribution

In kot bi rekli v katerem od oglasov, ki jih pogosto gledamo med premori športnih prenosov: A to še ni vse! Režiser nato uporabi še številne prijeme v montaži, da potencira tako akcijo kot tudi vse bolj razgreta čustva glavnih junakov, vse skupaj pa dodatno povzdigne glasba Trenta Reznorja in Atticusa Rossa, ki bi si lahko za ta podvig prislužila še tretjega oskarja (po Socialnem omrežju in Duši). Film – ne zgolj športne dogodke – je zaradi vseh teh pristopov izredno kinetičen in napet.

Režiserjeve navdihe načina prikaza zgodbe je mogoče najti v širokem spektru raznih predhodnih del, med katerimi najbolj izstopa kultni nemški triler Teci, Lola, teci, z velikodušno in premišljeno uporabo upočasnitve in fokusa pa se pokloni tudi mnogim japonskim športnim animejem.

Vroča in nevarna ljubezen: Tashi + Patrick Foto: Blitz Film & Video Distribution

Zakaj potrebujemo umetniški film

Izzivalci je povsem komercialen film, žanrsko in sicer ustvarjen za široke množice, a pri tem ni mogoče spregledati, da ga brez umetniškega, nekomercialnega filma sploh ne bi bilo. Uporaba tako širokega spektra filmskih pristopov, učinkov in trikov, ki jih režiser sestavlja kot kolaž, kaže na njegovo odlično poznavanje filmske umetnosti in razumevanje vzajemnega delovanja različnih pristopov.

Luca Guadagnino je ta znanja usvojil kot avtor številnih kratkih in drugih umetniških filmov z državno podporo v svoji rodni Italiji, pa tudi s preučevanjem del drugih nekomercialnih, povečini evropskih avtorjev. Izzivalci je finančna uspešnica, a je izdelek dovršenega avtorja, ki bi brez dolgoletne državne podpore pri ustvarjanju veliko težje dosegel stopnjo obvladovanja filmskega jezika, da bi lahko posnel ta film.

Bratska (in morda kaj več?) ljubezen: Art + Patrick Foto: Blitz Film & Video Distribution

Film zaživi tudi zaradi izredne zasedbe. Zendaya ponovno dokaže, da je ena najbolj obetajočih igralk svoje generacije, Mike Faist in Josh O’Connor, ki smo ju videli v Zgodbi z Zahodne strani in seriji Krona, pa nista daleč zadaj. Poleg zares prepričljive igre tenisa je najbolj impresivno, kako prepričljivo vsi trije odigrajo povsem različno stare in zrele različice svojih likov. Vroča kemija med njimi pa je tako ali tako zgodba zase.

Ali je film Izzivalci (Challengers) vreden ogleda?

Ne le da je Izzivalci vreden ogleda, to je najbrž en bolj dinamičnih in vročih filmov leta. Celo tisti, ki menijo, da je tenis dolgočasen šport, tega ne bi mogli reči za njegov prikaz v Izzivalcih. A film ne deluje zgolj zaradi množice trikov in pristopov, ki jih uporabi pri tenisu, temveč predvsem zaradi dodelane, pristne in brez dvoma seksapilne ljubezenske zgodbe v njegovem središču.

Izzivalci (Challengers)



Režija: Luca Guadagnino.

Igrajo: Zendaya, Josh O’Connor, Mike Faist.

Žanr: Športna in romantična drama.

Dolžina: 131 minut. Luca Guadagnino.Zendaya, Josh O’Connor, Mike Faist.Športna in romantična drama.131 minut.

