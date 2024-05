Brezgrešna je novi film igralke Sydney Sweeney, grozljivka o mladi nuni, ki ugotovi, da se v odročnem italijanskem samostanu dogaja nekaj čudnega in da se je znašla v središču nevarnega eksperimenta. Film se pokloni italijanskim "giallo" grozljivkam, a režiser Michael Mohan ne izkaže ustrezne senzibilnosti, za nameček pa je scenarij poln lukenj in nelogičnosti, ki ubijejo vzdušje ter prepričljivost.

Cecilia si želi že od otroštva postati nuna. Ko je bila po padcu v ledeno jezero kar sedem minut klinično mrtva, se je odločila, da jo je Bog vrnil na ta svet s posebno nalogo. Ker v njenem rodnem kraju upada obisk cerkve in se te zapirajo, se odpravi v Italijo, da bi postala nuna v samostanu, kjer skrbijo za ostarele in umirajoče nune.

Poglejte napovednik:

Kmalu začne odkrivati nenavadne podrobnosti, denimo, da ima ena od starejših nun v podplate vžgane podobe križa, občasno pa naleti na srhljive nune z rdečimi maskami. Iste nune v uvodni sceni vidimo, kako lovijo neko mlado nuno, ki hoče pobegniti iz samostana, a jo živo zakopljejo.

Brezmadežno spočetje

Ključni preobrat filma se zgodi, ko Cecilia ugotovi, da je noseča in glede na njeno brezgrešno preteklost duhovnik samostana ter celo škof zatrdita, da gre za čudež, za ponovni prihod Odrešenika na svet.

Čeprav je videti popolnoma prepričljivo, tovrstne scene, bodisi sanjske bodisi resnične, ne delujejo grozljivo. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Ker ima samostan zdravnika in kliniko za potrebe oskrbe ostarelih nun, Cecilie ne odpeljejo na pregled h ginekologu in tako vse bolj ugotavlja, da je ujetnica, medtem ko se okrog nje in v povezavi z njo odvijajo vse bizarnejši rituali. Obenem izgine tudi njena edina prijateljica med nunami Gwen, medtem ko ima nadzorna nuna Isabella živčni zlom.

Brezgrešna je projekt glavne igralke Sydney Sweeney, ki je vlogo v filmu dobila pred desetletjem, ko je bila še mladoletna. Takrat je film zastal v razvoju, zato je kasneje postala producentka, odkupila scenarij, najela režiserja, uredila distribucijo in celo dala stranski vlogi svojima babicama. Žal kljub vloženemu trudu in zaupanju končni rezultat ni posebej prepričljiv, niti ne zares strašljiv, edina izstopajoča in šokantna scena pa je povsem na koncu.

Še en dobro izveden filmski kliše: okrvavljena devica beži čez pomladno zeleni travnik. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Prvo znamenje napake

Film je v mnogih pogledih precej podoben Prvemu znamenju, ki ga prav tako lahko še zmeraj ujamete v kinu. V obeh filmih je dogajanje postavljeno v izolirani italijanski samostan, kamor pride mlada pripravnica za nuno, v obeh samostanih se odvijajo nenavadni obredi, ki jih usmerja neortodoksna duhovščina, in obe nuni nenadoma zanosita, kar je posledica znanstvenih poskusov, ki jih v imenu vere nad njima izvajajo moški.

Čeprav te vzporednice niso namerne v smislu kopiranja idej, ne gre spregledati širšega družbenega stanja, v katerem sta bila filma posneta, predvsem v smislu vse bolj striktnega in fanatičnega omejevanja dostopa do splava v ZDA.

Sestra Cecilia najde drugačno moč v verskih simbolih. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Žal prisotnost Prvega znamenja toliko bolj poudari pomanjkljivosti Brezgrešne, predvsem nezmožnost režiserja ustvariti prepričljiv občutek groze ali logike v zgodbi. Ta ima namreč toliko lukenj, da jo je težko jemati resno, sploh v zaključnih scenah, ko končno dočakamo Cecilin upor in pobeg. Po drugi strani film odlikuje kamera Elishe Christian (zmagovalec Liffa 2017 Columbus), kot je razvidno iz priloženih fotografij.

Film izkoristi kakovost fotografije tudi za "nunsploitacijske" prijeme, saj ne manjka scen, ko se Cecilia kopa v prosojni beli spalni srajci, ki dodobra izpostavi obline Sydney Sweeney. Te scene naj bi pripomogle k prikazu gradnje zaupanja s sestro Gwen in vzpostavitvi srhljivega vzdušja v samostanu, a kljub estetizaciji na koncu izpadejo nekoliko poceni. Podobno bi lahko označili tudi mnoge druge scene v filmu, ki se vse preveč naslanjajo na klišeje grozljivk in so premalo prepričljivo vključene v zgodbo.

Če je kdo dvomil glede predanosti Syndey Sweeney tej vlogi in filmu, bo ob zaključni sceni spreobrnjen. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Ali je film Brezgrešna (Immaculate) vreden ogleda?

Na estetski ravni Brezgrešna ponudi zelo lepe podobe, in čeprav okorno podano, je močno tudi sporočilo filma. Kot klasična grozljivka je Brezgrešna premalo drzna, sploh v primerjavi z "giallo" grozljivkami italijanskih avtorjev iz sedemdesetih, kot sta bila Mario Bava (Demonova maska) in Dario Argento (Suspiria). V skladu s sodobnimi trendi se trudi z močnim družbenim sporočilom, vendar ne uspe vzpostaviti niti občutka groze niti značilnega hitrega tempa. Tako je ves čas nekje vmes, predvsem pa krepko za Prvim znamenjem.

Skrivnostni in nevarni oče Tadesci, nekdanji znanstvenik, ki se odloči pospešiti prihod večnega kraljestva. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Brezgrešna (Immaculate)



Režija: Michael Mohan

Igrajo: Sydney Sweeney, Simona Tabasco, Álvaro Morte, Benedetta Porcaroli.

Žanr: Grozljivka.

