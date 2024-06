Podli fantje: Vse ali nič je že četrti film v seriji in bistveno zabavnejši od prejšnjega. Will Smith in Martin Lawrence se vračata kot neustavljiva miamijska kriminalista, ki še vedno veliko streljata in divjata z avtomobili, ob tem pa neutrudno stresata šale in dovtipe. In ta kombinacija deluje.

Zgodba filma se nadaljuje kmalu po zaključku prejšnjega in se začne s skoraj identičnim prizorom – detektiva Mike in Marcus divjata skozi Miami, ker zamujata na pomemben dogodek, to pot na Mikovo poroko. Po dolgih letih samskega življenja in razmerjih z glavnimi junakinjami v vsakem od prejšnjih filmov se je Mike odločil, da se ustali s terapevtko, ki so mu jo dodelili po travmatičnih dogodkih tretjega filma. A sreča ne traja dolgo, saj Marcus najprej doživi infarkt (in z njim razsvetljenje), nato pa z Mikom ugotovita, da so njunemu pokojnemu načelniku (iz prejšnjega filma) zlobneži podtaknili podkupovanje, tako da morata oprati njegovo ime.

Poglejte napovednik:

Bayevska akcija in humor

Film sta posnela belgijska režiserja Adil El Arbi in Bilall Fallah, ki sta bila za kamero že pri Podlih fantih za vedno in v novem filmu izkušnjo po vseh merilih nadgradita. Pravzaprav je videti, da sta se novega filma točno tako tudi lotila – da sta natančno analizirala šibke točke tretjega filma in jih izboljšala. Posledično je v filmu boljši tempo in več humorja, akcijske scene so še bolj izpiljene in se v smislu fotografije in kamere še bolj zgledujejo po Michaelu Bayu, ki je režiral prva dva filma Podli fantje (in se ponovno pojavi v komični sceni).

Za razliko od drugega filma, ko je Mike vozil ferrari, je v novem filmu v središču številnih vratolomnih prizorov ponovno porsche. Foto: Con Film

Obenem se tudi nista obremenjevala z banalnejšimi podrobnostmi zgodbe, saj načrti in odzivi zlikovcev pogosto nimajo smisla, dejanja glavnih junakov pa so zelo daleč od dejanskega policijskega dela. A ta vidik je stalnica Podlih fantov že od prvega filma, ko je prekupčevalec z mamili ugrabil edino pričo umora, namesto da bi jo odstranil, Mike in Marcus pa sta jo vlekla v vsako zasedo in na zaslišanje prič, nato pa priklenila za volan parkiranega avtomobila, ko sta morala naokrog. A v kontekstu drznih akcijskih zgodb in gradnje tempa so te stvari vedno delovale in tako je tudi v novem filmu.

Nekdanja najstniška zvezdnica Vanessa Hudgens in Alexander Ludwig (Bjorn iz serije Vikingi) se vrneta, a sta v novem filmu precej v ozadju. Še bolj Paola Núñez, katere lik je napredoval v načelnico policije. Foto: Con Film

Karizmatična in nasilna žajfnica

Akcija in komedija v filmu delujeta tudi zaradi karizme in usklajenosti zvezdnikov Willa Smitha in Martina Lawrencea. Da bi se izognili ponavljanju istih vzorcev kot v prejšnjih filmih, ko je bil Smithov Mike vselej neustrašen in pogumen, medtem ko je bil Lawrenceov Marcus previdnejši in vedno lačen, se to pot situacija obrne. Po klinični smrti zaradi infarkta postane Marcus neustrašen, saj je mnenja, "da še ni prišel njegov čas", medtem ko Mike po dogodkih iz prejšnjega filma doživlja napade panike, da ne more zaščititi svojih najbližjih.

Akcija je pretirana in eksplozivna, a je v slogu klasičnih akcionerjev tudi med največjimi spopadi prostor za humor. Foto: Con Film

Obenem se zgodba prepusti tudi bolj "žajfastim" smerem, začrtanim v prejšnjem filmu z uvedbo Mikove bivše, ki je vodila kartel, in že odraslega sina, ki je postal glavni morilec tega kartela. Zdaj je Armando za zapahi, a ključno žarišče zgodbe je, kako Mike skuša z njim vzpostaviti pristno razmerje in mu pomagati na pot brez zločina. Da to dosežeta, morata seveda pretepsti, postreliti in razstreliti veliko resnično podlih fantov.

Kaj vse je na kocki?

Od uspeha tega filma je odvisnih kar nekaj karier. V ospredju je seveda predvsem Smithova, saj gre za njegovo prvo večjo vlogo po incidentu na predlanski podelitvi oskarjev, ko se je zaradi (slabih in žaljivih) šal komika Chrisa Rocka povzpel na oder in ga udaril. V trenutnem napetem vzdušju v Hollywoodu se studii izogibajo vsakršni kontroverznosti in zgolj jasen uspeh Podlih fantov 4 lahko prinese Smithu velike in zahtevne vloge, ki si jih želi.

Namesto v neonskem nočnem klubu se strelski obračun v novem filmu odvije v nič manj pisani in osvetljeni galeriji. Foto: Con Film

Na tnalu sta tudi režiserja Adil El Arbi in Bilall Fallah, saj sta na podlagi uspeha tretjih Podlih fantov dobila priložnost režirati film Batgirl, ki pa ga je studio nato že posnetega raje zavrgel v zameno za davčno olajšavo, kot da bi ga poslal v kino. Čeprav so vseskozi trdili, da naj to ne bi bila njuna krivda, je dogodek pustil madež na njuni karieri. Za razliko od Smitha imata Adil & Bilall (kot sta podpisana pod vsakim filmom) sicer že dogovorjen naslednji projekt, a ta je še bolj tvegan kot Batgirl in bi bila lahko ob neuspehu Podlih fantov hitro zamenjana. Gre namreč za ponovni poskus oživitve franšize Mumija, ki je nazadnje neslavno pogorela leta 2017, ko se je v glavni vlogi preizkusil Tom Cruise.

Ali je film Podli fantje: Vse ali nič vreden ogleda?

Če vam je bil všeč katerikoli izmed predhodnih filmov iz serije Podli fantje, je velika verjetnost, da vam bo tudi ta. Z veliko akcije, humorja in karizme glavnih igralcev drži tempo vse do konca in ponudi vse, kar pričakujemo od klasičnega poletnega blockbusterja. Ali bo to dovolj v poletju, ko sta s slabim obiskom kinematografov razočarala prav tako odlična (oziroma še boljša) Kaskader in Furiosa , pa bomo videli.

Podli fantje: Vse ali nič



Režija: Adil El Arbi in Bilall Fallah

Igrajo: Will Smith, Martin Lawrence, Alexander Ludwig, Vanessa Hudgens, Paola Núñez, Jacob Scipio, Ioan Gruffudd, Tiffany Haddish, DJ Khaled, Joe Pantoliano

Žanr: Akcijska komedija

Dolžina: 115 minut Adil El Arbi in Bilall FallahWill Smith, Martin Lawrence, Alexander Ludwig, Vanessa Hudgens, Paola Núñez, Jacob Scipio, Ioan Gruffudd, Tiffany Haddish, DJ Khaled, Joe PantolianoAkcijska komedija115 minut

Preberite še: