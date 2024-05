V prvih spoznavnih kadrih filma je Furiosa še majhna deklica, ki živi v zelenem, skoraj rajskem gozdu, v tolerantni in benevolentni matriarhalni družbi, skriti sredi postapokaliptične pustinje. Ko za to skrivnost izvedo puščavski plenilci pod vodstvom Dementa, jih Furiosa skuša ustaviti, a jo ugrabijo. Furiosa tako postane Dementova last, sam jo med potovanjem po puščavi celo predstavlja kot hčerko, dokler ne naletijo na Immortana Joa in njegov triumvirat Citadele, Farme nabojev in Bencinskega mesta. Bojna voditelja skleneta negotovo partnerstvo, Furiosa pa v prostoru njunega razkola išče svojo pot.

Poglejte napovednik:

To ni Vojna zvezd

Prejšnji film je v naslovu še nosil ime Pobesneli Max, a je do konca filma postalo jasno, da je kultni cestni bojevnik zgolj stranski lik v filmu o Furiosi. Film je prišel v kina isto leto kot Sila se prebuja, s katerim se je po dolgem premoru vrnila Vojna zvezd, to pot z glavno junakinjo Rey. Čeprav je tudi Rey ob premieri navdušila oboževalce, se je v kasnejših filmih izkazala kot nestanoviten in ponekod plehek lik, ki ga premikajo potrebe zapleta (in nasprotujoče si vizije različnih režiserjev), namesto da bi sama ustvarjala svojo zgodbo.

Akcijski prizori filma so povsem na ravni Ceste besa. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Čeprav se je ob premieri zdelo, da sta Rey in Furiosa izrezani iz podobnih vzorcev, pa aktualni film pokaže, da še zdaleč ni tako. Medtem ko se je Rey obračala z vetrom glasne manjšine oboževalcev, ki jih je razjezil Poslednji jedi (in tako postala Imperatorjeva vnukinja), je Furiosa imela trdnejše temelje, kot bi si kdorkoli mislil. Režiser in soscenarist George Miller je namreč napisal celotno Furiosino zgodovino že v postopku priprav na Cesto besa in prav to je tudi razlog, da je lik, ki je v prejšnjem filmu deloval kot enigma, vseeno tako konsistenten in prepričljiv. Poleg seveda izjemne igre Charlize Theron v Cesti besa in niti za odtenek slabše predstave Anye Taylor-Joy v novem.

Chris Hemsworth je peklenski kot Demento, ki svojo kriminalno združbo vodi kot kult. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Monologi vagine in prometne nesreče

George Miller je svoj prvenec Pobesneli Max posnel leta 1979 kot ljubiteljski projekt, medtem ko je delal kot stažist na urgenci. Iz njegovega zdravniškega poznavanja človeške anatomije izhajajo tudi izjemni in nasilni posebni učinki, ki so zaznamovali to serijo filmov, motoristično vizijo pa je navdihnilo tudi dejstvo, da so bili številni njegovi pacienti udeleženci v prometnih nesrečah. Skozi desetletja so ti filmi, v katerih je naslovnega Maxa sprva igral Mel Gibson, nato v prejšnjem filmu Tom Hardy, v novem pa ga za kratek trenutek upodobi Hardyjev kaskader Jacob Tomuri, služili za pripovedovanje različnih zgodb, ki jih je Miller – tako kot vsak umetnik – uporabljal kot metafore za komentiranje aktualnega stanja družbe.

Tudi v Furiosi ne manjka kot trdnjava oklepljenih "vojnih" tovornjakov in seveda ne napadalcev, ki si jih želijo polastiti. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Tako je med drugim obdelal v osemdesetih vseprisotni strah pred jedrskim holokavstom in degradacijo vloge policije in pravnega sistema, ki ga nadomešča pravilo močnejšega, nevarnost okoljske katastrofe in uničenja, ki ga to prinaša, nato je v Cesti besa pod drobnogled vzel še vlogo žensk v taki distopični realnosti. Za podporo pri scenariju in delu z igralkami je povabil Eve Ensler (danes znano pod imenom V), avtorico drame Monologi vagine in aktivistko, ki je leta delala z žrtvami spolnih zločinov na vojnih območjih.

Akcijski spektakel s sporočilom

Ta tema odzvanja tudi skozi Furioso, ko spremljamo, kako imajo v teh barbarskih plenilskih združbah stvari, odnosi in ljudje enako vlogo kot žetoni v igralnici. Da to ni nujna posledica postapokaliptičnega stanja, nam režiser prikaže z bežnim vpogledom, ki ga dobimo v Furiosin matriarhalni rojstni kraj. Zanj smo v Cesti besa izvedeli, da je fizično uničen, da pa niso nujno uničeni njegovi ideali, saj so preživeli s Furioso in njenim dolgoletnim podtalnim bojem.

Chris Hemsworth je redko v vlogah negativcev, nazadnje smo ga videli kot morilskega Billyja Leeja v trilerju Težave v motelu El Royale. Foto: Blitz Film & Video Distribution

V aktualnem filmu je ta boj razdeljen v pet poglavij in vsako je bolj epsko od prejšnjega. Podobno kot Cesta besa je film zgrajen okrog prej omenjenega moralnega sporočila, vendar to ne pomeni, da zaradi tega trpi akcija. Furiosa vključuje akcijske prizore z motorji, avtomobili, tovornjaki, motornimi zmaji in nekakšnim hibridom avtomobilističnega kitanja, ob katerih gledalcu vzame dih, kinoizkušnja pa z velikim platnom in glasnim ozvočenjem poskrbi, da se počutimo sredi akcije. Miller je znan po uporabi fizičnih posebnih učinkov, ki jih zgolj nadgradi z digitalnimi, in ta recept mu ponovno odlično uspe, saj film ni niti za trenutek videti digitalno zloščen ali poceni.

Igralec Hugh Keays-Byrne, ki je odigral nepozabnega Immortana Joa, je žal umrl, a ga je pod vso to masko uspešno zamenjal Lachy Hulme, saj ima Immortan v tem filmu kot sekundarni antagonist manjšo vlogo. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Igralska zasedba je ponovno izjemna. Čeprav se je Charlize Theron hotela vrniti za vlogo Furiose, je zaradi sodnih sporov med Millerjem in studiem od prejšnjega filma minilo preveč let, da bi lahko prepričljivo odigrala mlajšo različico junakinje. Anya Taylor-Joy jo uspešno nadomesti, kar je potrdila tudi Theronova. Tipično zabaven Chris Hemsworth tokrat svojo masivno mišičasto podobo izkoristi za nevarno in surovo zloveščost, pri čemer dodatno nadgradi vlogo Dementa s strašljivo mentalno nestabilnostjo. Tretji izstopajoči lik je Praetorijski Jack, Furiosin mentor, ki ga solidno odigra angleški igralec Tom Burke.

Ali je film Furiosa: Del sage o Pobesnelem Maxu vreden ogleda?

Celoten naslov je kar klobasa, a večina bo film poimenovala kar Furiosa, saj je navezava na Pobesnelega Maxa očitna in je bila vzpostavljena že v Cesti besa. To obenem tudi pove, da se filmu ni treba naslanjati na bogato zgodovino, saj je – ravno tako kot vsa tri prejšnja nadaljevanja Pobesnelega Maxa – mogočna samostojna zgodba, ki gledalca v enaki meri navduši z akcijskimi prizori in pretrese z metaforičnimi referencami na sodoben svet in grozo družbe, v kateri živimo.

Furiosa v celem filmu izgovori le kakih 300 besed, a Anya Taylor-Joy povsem uspešno prikaže ves čustveni razpon in vso rast skozi poglede in obrazne izraze. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Furiosa: Del sage o Pobesnelem Maxu (Furiosa: A Mad Max Saga)



Režija: George Miller

Igrajo: Chris Hemsworth, Anya Taylor-Joy, Tom Burke, Elsa Pataky, Angus Sampson, Lauchy Hulme

Žanr: ZF akcijski triler

Dolžina: 148 minut George MillerChris Hemsworth, Anya Taylor-Joy, Tom Burke, Elsa Pataky, Angus Sampson, Lauchy HulmeZF akcijski triler148 minut

Preberite še: