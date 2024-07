Tiho mesto: Prvi dan prikaže, kako morilske vesoljske pošasti z izjemnim sluhom prispejo na Zemljo in uničijo New York. Vendar film ni zgolj blockbusterski film katastrofe, temveč je to le ozadje, medtem ko je v fokusu presenetljivo tankočutna zgodba o smrti in preživetju z junaki, ki v najboljšem pomenu fraze spominjajo na like Stephena Kinga.

Glavna junakinja novega filma Sam, ki jo odlično upodobi oskarjevka Lupita Nyong’o, ni povezana z družino Abbot, ki smo jo spremljali v prvih dveh filmih Tiho mesto. Ko jo spoznamo, je čemerna in v bolečini v hospicu, saj umira za rakom. Medicinski tehnik jo prepriča, da se pridruži izletu v mesto, kjer si nameravajo ogledati predstavo, čeprav je njen glavni cilj oditi na poslednjo čisto pravo newyorško pico. In seveda ravno takrat začnejo na mesto padati vesoljci ter ubijati ali uničevati vse, kar povzroča hrup. Sam se z mačkom Frodom v naročju odpravi proti Harlemu, na poti pa se ji pridruži prestrašeni Eric.

Poglejte napovednik:

Že videno?

Zgodba o napadu vesoljcev seveda ni nič novega, saj je že konec 19. stoletja H. G. Wells postavil izredno visoke standarde z romanom Vojna svetov. Povrhu vsega je bil New York tarča že v njegovi bržkone najboljši filmski adaptaciji, ki jo je 2005 posnel Steven Spielberg, čeprav je uničenje tega velemesta še bolj nazorno prikazal film Pošastno iz 2008. Kot omenjeno zgoraj, sta glavna junaka zelo kingovska, saj ju bolj kot njuna junaštva zaznamujejo hibe, in glede na to, da gre za tretji film v seriji, je na mestu vprašanje, ali je vse skupaj že videno.

Vse, kar ostane od avtobusa, ki vozi v hospic, ko poskuša zbežati skozi kitajsko četrt. Foto: Karantanija Cinemas

Seveda je. Kdor želi v tem filmu iskati starejše vzorce in navdihe, jih zlahka najde, vendar pa režiser Michael Sarnoski prepleta te niti na samosvoj način in skozi zares izjemno, s tišino zaznamovano zvočno podobo filma ponudi popolnoma svežo filmsko izkušnjo. Pri tem se Lupita Nyong’o ponovno izkaže kot mojstrica igre v grozljivki, kar je pred tem že dokazala v filmu Mi, svoje pa opravita tudi Nico in Schnitzel v vlogi njenega prikupnega mačka Froda.

Prebijanje skozi poplavljen sistem podzemne železnice, saj vesoljci ne znajo plavati. Foto: Karantanija Cinemas

Skrito pod površjem

Na najbolj osnovni ravni je film torej poklon širokemu opusu znanstvene fantastike in grozljivk, vendar si oglejmo, kaj skriva pod površjem. Oblaki prahu ob eksplozijah in zrušenih stavbah v New Yorku so seveda opomin, da tudi po 23 letih mesto ni pozabilo na 11. september 2001, z dodatnim komentarjem, da si bodo njegovi prebivalci stali ob strani ne glede na grozo, ki jih doleti. To je seveda tema, ki bo še posebej zažgala v tem tednu, ko Američani slavijo dan neodvisnosti.

Lupita Nyong’o naredi še eno spektakluarno vlogo v grozljivki po filmu Mi. Foto: Karantanija Cinemas

Druga, veliko bolj zanimiva, a tesno povezana tema, pa je odnos do smrti. Sam umira za rakom, a se ne vda in se ni pripravljena odreči svoji pravici do življenja – in predvsem uživanja življenja, dokler je še dovolj pri močeh. V tem pogledu je Eric njeno nasprotje, ki jo dopolnjuje. Ko ga prvič vidimo, priplava iz potopljene podzemne postaje in hlasta za zrakom, kar ni ravno Botticellijevo Rojstvo Venere, a je vseeno simbolno rojstvo, torej nasprotje smrti. In prav enak kontrast je v njegovih napadih panike zaradi strahu pred smrtjo, če jih primerjamo z njeno željo po izkustvu še enega kosa pice.

V filmu se pojavi tudi Henri. Igra ga Djimon Hounsou, ki smo ga videli tudi v Tiho mesto 2. Foto: Karantanija Cinemas

Tiho mesto: Prvi dan je komercialen poletni film, v katerem ni iskati globokih razodetij ali notranjega boja o tem, kaj nas pravzaprav naredi človeške, vendar ne gre spregledati mojstrskega prepleta filmarskih prijemov, ki obsegajo celotno paleto filmskega jezika, od scenarija do montaže, posebnih učinkov, zvočne kulise, igre in še bi lahko naštevali. Michael Sarnoski je vsekakor ime, na katerega je vredno biti pozoren.

Vesoljci morda ne obvladajo vode, so pa odlični v vertikalnem premikanju po steklenih površinah stolpnic. Sam in Eric morata zbežati brez povzročanja hrupa. Foto: Karantanija Cinemas

Ali je film Tiho mesto: Prvi dan vreden ogleda?

Tiho mesto: Prvi dan sicer nosi naslov franšize, a ima več skupnega s filmi katastrofe, ki so pogosto zaznamovali začetek poletja v kinu, na primer Dan neodvisnosti, Vojna svetov, Svetovna vojna Z, Dan po jutrišnjem in še bi lahko naštevali. Skratka, gre za film o popolnem uničenju civilizacije, ne pa tudi civiliziranosti, pri katerem izstopajo spektakularni posebni učinki, a pri tem Tihem mestu si bomo najbolj zapomnili človečnost.

Tiho mesto: Prvi dan (A Quiet Place: Day One)



Režija: Michael Sarnoski

Igrajo: Lupita Nyong'o, Alex Wolff, Joseph Quinn, Djimon Hounsou

Žanr: Film katastrofe, grozljivka

Dolžina: 100 minut Michael SarnoskiLupita Nyong'o, Alex Wolff, Joseph Quinn, Djimon HounsouFilm katastrofe, grozljivka100 minut

