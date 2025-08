Ljudje, rojeni v teh znakih, imajo najbolj edinstven modni slog

Medtem ko mnogi skočijo na vsak modni vlak, ki pripelje mimo, pa nekaterih ljudi modni trendi preprosto ne zanimajo. Ne zato, ker jim ni mar za oblačila, ampak zato, ker imajo izdelan lasten modni slog. Niso sužnji pravil in ne zanima jih, kaj je "in", predvsem pa ne nosijo oblačil, ki jim ne pristajajo, le zato, ker so trenutno v trendu.

Vodnar

Vodnarji so najbolj avantgardno nebesno znamenje. Njihov slog je vedno nepričakovan in le redko razumljiv. Nosijo tisto, kar jih veseli, vznemirja ali izziva. Stare kose kombinirajo z novimi, športno obutev z retro plaščem, predvsem pa jim ni mar za komentarje drugih. Medtem ko začnejo ljudje šele spoznavati neki modni slog, so ga vodnarji že opustili in našli nekaj novega. Njihova garderoba ni zložena po kategorijah oblačil, ampak po razpoloženju. Pa modna pravila? Zanje obstajajo le zato, da jih lahko kršijo. Navdih najdejo v romanih, ulični umetnosti in sanjah, zato vedno pustijo nepozaben vtis.

Bik

Biki vedo, kaj jim pristaja, in se tega držijo. Ne zanima jih, kaj je to sezono v trendu, če se ne sklada z njihovo estetiko in če ni udobno. Njihov modni slog je brezčasen, pogosto preprost, a z odmerkom luksuza in osebne note. Obožujejo kakovostne materiale, dobre kroje in modne kose, ki bodo dolgo zdržali - tako kot njihova lojalnost. Nikoli ne eksperimentirajo brez razloga. Če se v nečem ne počutijo dobro, tega pač ne bodo nosili. Njihov videz je premišljen, a nikoli vpadljiv. Modni slog bikov je kot dobra klasika - ni kričeč, a pusti močan vtis. Prav zaradi tega biki niso nikoli videti staromodno.