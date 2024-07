Policaj iz Beverly Hillsa spet v formi

Eddie Murphy se vrača v skoraj polni formi v svoji najbolj nepozabni vlogi detroitskega policista, ki ga primer ponovno odpelje iz slumov propadajočega industrijskega mesta v mondeni Bevery Hills. Film sledi formuli prvih dveh uspešnic in ponudi dobro mero humorja in zraven nekaj akcije.

Policaj iz Beverly Hillsa je pionirska akcijska komedija iz 80. let, s katero je Eddie Murphy zaslovel, saj je bila to po Pregonu v San Franciscu in Kolesu sreče njegova tretja velika uspešnica v treh letih. Skozi desetletja je njegova kariera divje nihala med obupnimi poskusi komedije, dramskimi vlogami, ki so prinesle nominacije za nagrade, in občasno tudi dejansko smešnimi filmi. Aktualni Policaj iz Beverly Hillsa, ki je nedavno prišel na Netflix, sodi med zadnje.

Po poteh Podlih fantov

Zgodba je po nekem kozmičnem naključju nekoliko podobna četrtim Podlim fantom , ki jih še lahko ujamete v kinu. Tako kot tam Will Smith in Martin Lawrence se tukaj tudi Murphyjev Axel Foley loti primera, da bi opral prijateljevo ime, in prav tako mora tudi on ubrati poti in prijeme, ki niso vedno po črki zakona, a vključujejo veliko glasnega govorjenja in – ko to ne zaleže – tudi streljanja.

Na začetku je Axel v Detroitu, kjer skupaj s še enim kriminalistom izvede akcijo, v kateri poskuša ustaviti rop hokejske dvorane, kar seveda privede do divjanja po mestu (s snežnim plugom!) in uničevanjem vsega, kar pride na pot. Medtem je v Beverly Hillsu njegova odtujena hčerka Jane branilka mladeniča, ki je po krivem obtožen umora, zaradi česar postane tarča gangsterjev. Axlov prijatelj Billy prav tako raziskuje ta primer – zdaj kot privatni detektiv – in ga pokliče za podporo, a nato izgine.

Nasmeh, ki zmeraj nakaže, da bo zdaj zdaj sledil rafalni govor divjega prepričevanja, po katerem je znan Axel Foley. Foto: Netflix

Nenapisana pravila akcijskih komedij

Film sledi nenapisanim pravilom akcijskih komedij 80. let, da je takoj jasno, kdo je zločinec, tako da je celoten zaplet osredotočen na policistovo odkrivanje ozadja in boj z birokratskimi mlini na veter, ki jim je postopek pomembnejši od rezultata. To je seveda odličen teren tako za akcijo kot dovtipe, opazke in – ker je to Eddie Murphy – veliko, res veliko rafalno hitrega govorjenja in nenehnega pretvarjanja, da je nekdo drug v (običajno uspešnih) poskusih prepričevanja zločincev in birokratov, da ga spustijo mimo.

Stari in novi obrazi. Med drugim se vrne tudi Bronson Pinchot, ki je sicer zaslovel v seriji Popolna tujca kot bratranec Balki. V ozadju Taylor Paige kot Axlova hči Jane in Joseph Gordon-Levitt kot nadobudni policist – in Janin romantični interes. Foto: Netflix

Murphy je v zelo dobri formi, čeprav je opaziti, da sploh tiste verbalno najbolj dinamične scene povečini posname sede in se ne odbija več po prostoru kot v prvih dveh filmih. Seveda pa je to daleč od popolne statike, ki smo ji priča pri Sylvestru Stallonu, denimo pri zadnjih Plačancih . Z njim se vrnejo tudi nekateri drugi stari znanci, denimo Judge Reinhold kot Billy Rosewood, ki pa zaradi (najverjetneje) ne posebej uspešnih plastičnih operacij zdaj izkazuje podobno "živahno" obrazno mimiko kot en drug član Plačancev Mickey Rourke.

Joseph Gordon-Levitt je bil pred desetletjem eden bolj vročih igralcev, nato pa se je nekoliko umaknil. Videti je, da je pripravljen na vrnitev. Foto: Netflix

Zakaj gledamo te filme?

Policaj iz Beverly Hillsa 4 se lahko pohvali tudi z novimi obrazi, med katerimi najbolj izstopata Joseph Gordon-Levitt kot mlad, učinkovit in pošten kriminalist Bobby in Kevin Bacon kot skorumpiran načelnik posebne policijske enote Grant. Axlovo hči Jane igra nekoliko manj znana Taylor Paige, ki smo jo pred nekaj leti lahko videli v oskarjevski glasbeni drami Ma Rainey’s Black Bottom.

A vsi ti liki, tako novi kot stari, so potisnjeni v ozadje, saj je Eddie Murphy edini Policaj iz Beverly Hillsa. Kljub vsej njegovi karizmi je to vseeno osrednja hiba filma, saj so stranski liki preveč v ozadju, da bi postali vsaj malo realistični, s tem pa zbledi tudi kakršnakoli prepričljivost zgodbe. A resnici na ljubo, saj te filme gledamo predvsem zaradi Eddieja.

Axel Foley za volanom snežnega pluga: slabo parkirani avtomobili v Detroitu, pripravite se na uničenje. Foto: Netflix

Murphy je v režiserju Marku Molloyu, ki je doslej snemal oglase, našel zanesljivejšega partnerja za oživitev klasike kot v Craigu Brewerju, s katerim je posnel nadaljevanje Princa iz Zemunde, Coming 2 America (čeprav je treba priznati, da sta posnela tudi docela izvirni in pristno komični film Dolomite Is My Name). Prve tri filme je posnel John Landis, a ta je zadnjih nekaj let persona non grata, deloma zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju in pomoči pri prikrivanju obtožb spolnega nadlegovanja, ki ga je izvajal njegov sin, scenarist Max Landis, deloma pa zaradi ogrožanja varnosti delavcev med snemanjem, ki je privedlo tudi do smrti.

Judge Reinhold in John Ashton se vračata kot Billy Rosewood in John Taggart, policista, s katerima Axel sklene prijateljstvo v prvem filmu. To pot sta nekoliko v ozadju. Foto: Netflix

Ali je film Beverly Hills Cop: Axel F vreden ogleda?

Film nima vedno povsem logičnega zapleta, akcijske scene pa so namenjene predvsem razdejanju, a ima dovolj humorja in skozi protagonista tudi karizme, da mu to lahko odpustimo. Vsekakor pa drži – če so vam bili všeč prejšnji filmi, vam bo tudi ta. Če jih še niste videli, pa jih lahko trenutno vse tri najdete na Netflixu.

Beverly Hills Cop: Axel F



Režija: Mark Molloy

Igrajo: Eddie Murphy, Joseph Gordon-Levitt, Taylour Paige, Judge Reinhold, Kevin Bacon, Paul Reiser, John Ashton, Bronson Pinchot, Nasim Pedrad

Žanr: Akcijska komedija

Dolžina: 118 minut Mark MolloyEddie Murphy, Joseph Gordon-Levitt, Taylour Paige, Judge Reinhold, Kevin Bacon, Paul Reiser, John Ashton, Bronson Pinchot, Nasim PedradAkcijska komedija118 minut

