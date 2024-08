Mežikni dvakrat, če podpiraš #JazTudi

Film se nekoliko kontroverzno začne z opozorilom o nasilnih scenah, ki bodo sledile, pri čemer z navedbo dejanskih scen tudi razkrije naravo končnega preobrata. Po eni strani opozorilo pomaga ljudem, ki so se v življenju soočili s tovrstnim nasiljem, da se pripravijo na šok, ne da bi zapadli v krizo, kar je seveda pohvalno. Po drugi strani pa zaradi opozorila gledalci ves čas pričakujemo prikaz tega nasilja in zlahka ugotovimo, kaj se skriva v ozadju skrivnostnega dogajanja, to pa seveda zmanjša napetost.

Srhljive milijarderske zabave

Mežikni dvakrat je premeteno posnet triler, ki gledalca nenehno vrti okrog prsta, podobno kot milijarder Slater vrti glavno junakinjo Frido. Film se začne z vpogledom v Fridino socialno stisko, ko je ujeta med nizkimi prihodki in naporno službo, ob tem pa obsesivno po spletu in družbenih omrežjih sledi milijonarju Slaterju Kingu. Ko se izkaže, da bo stregla na njegovi gala zabavi, izkoristi nepozornost varnostnikov in se preobleče v fino obleko ter pomeša med goste, da bi pritegnila njegovo pozornost. Kljub nerodnosti ji to uspe in ob koncu čudovitega večera sledi povabilo na njegov žurerski rajski otok.

Channing Tatum je v vlogi milijarderja Slaterja Kinga srhljivo prepričljiv, a je kot zaročenec režiserke in soproducent bržkone najbolj natančno vedel, kaj je cilj. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Tam morajo vsi predati mobilne telefone in s tem možnost komunikacije s svetom ter beleženja dogajanja, a ob izvrstni hrani, neomejenem alkoholu in najbolj ekskluzivnih drogah vsi na to hitro pozabijo in dnevi in večeri se začnejo zlivati drug z drugim. A kot razkrije že napovednik, ima Frida ima občutek, da je nekaj hudo narobe. Staroselsko osebje Slaterjeve vile s svojimi skrivnostnimi angleškimi frazami ter vseprisotnost ogromnih kač na otoku to le še stopnjujeta.

Ko natakarica, ki se veliko ukvarja z oblikovanjem nohtov, pristane na rajskem otoku, si vzame trenutek za sprostitev ob šampanjcu z malino. Težave se začnejo, ko prvič pomisli, da ne ve, kako dolgo že traja ta trenutek. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Srednješolski simbolizem

Film je prvenec igralke Zoë Kravitz, ki je tudi napisala scenarij skupaj s soavtorjem TV-serije Zvestoba do groba (High Fidelity) E.T. Feigenbaumom. V glavni vlogi skrivnostnega milijarderja je njen zaročenec in soproducent Channing Tatum, ki potencira svojo kombinacijo seksapila in šarmantnosti, s katero je navduševal v filmih Vroči Mike. Vlogi natakaric Fride in Jess suvereno odigrata Britanka Naomi Ackie in Američanka Alia Shawkat, medtem ko med drugimi obiskovalci zabave na otoku izstopa še Adria Arjona, ki igra zmagovalko resničnostnega šova. Ostala zvezdniška zasedba – Christian Slater, Simon Rex, Haley Joel Osment, Kyle MacLachlan in Geena Davis – je prepričljiva, a so liki premalo razviti, da bi pustili vtis.

Naj se zabava začne. In nikoli konča. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Mežikni dvakrat je odlično posnet in zvočno-vizualna plat zabav kar pulzira na platnu, vendar pa ne moremo tega reči tudi za scenarij. Prvi problem je prej omenjeni kvarnik v opozorilu na začetku filma, drugi pa je mestoma nedodelan in skoraj otročje naiven razplet, ki skuša obračunati s premalo kaznovanimi zlobci iz gibanja #JazTudi, Jeffreyjem Epsteinom in izprijenimi milijarderji, ki se vidijo nad zakoni in moralo, a obenem potencira zgodbo s srednješolsko ravnjo simbolizma, kjer kača v rajskem vrtu prinaša resnico.

Čeprav ima Mežikni dvakrat odlične tematske nastavke, krasno vizualno podobo in odpira pomembna družbena vprašanja, zavrže velik del svojega potenciala s tovrstnimi zablodami in tudi s samim koncem. Zoë Kravitz je med pisanjem scenarija in pripravami na snemanje nedvomno podrobno preučila filme Jordana Peela (Zbeži!, Mi, Nak) in čeprav se mu približa po slogovni plati, je na pripovedni daleč zadaj, nekje v družbi Darrena Aronofskega in njegovega filma Mati!.

Alia Shawkat kot Jess (desno) je precej napredovala od otroške vloge Maybe v seriji Odbita rodbina (Arrested Development). Foto: Blitz Film & Video Distribution

Je Mežikni dvakrat (Blink Twice) vreden ogleda?

Mežikni dvakrat bo vsekakor imel svoje privržence, tiste, ki bodo cenili tako njegovo vizualno in zvočno podobo, kakor tudi dokaj radikalno feministično sporočilo. Prav ta plat bo bržkone nekatere dele družbe razbesnila. Zahtevni gledalci, ki bi želeli bolj smiselno zgodbo in višjo raven metaforike, bodo razočarani, a film vseeno pokaže, da ima Zoë Kravitz potencial za vrhunsko režiserko.

Mežikni dvakrat (Blink Twice)



Režija: Zoë Kravitz

Igrajo: Channing Tatum, Naomi Ackie, Adria Arjona, Kyle MacLachlan, Christian Slater, Geena Davis, Simon Rex, Alia Shawkat, Haley Joel Osment, Levon Hawke, Liz Caribel.

Žanr: Triler

