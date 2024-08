Konča se z nama je filmska predelava istoimenske knjižne uspešnice Colleen Hoover o mladi ženski, ki se znajde v razmerju kot žrtev nasilnega moža in predvsem o tem, kako to premaga. Podobno kot knjiga se tudi film teme loti taktno, čutno in brez senzacionalističnih trikov.

Glavna junakinja je prikupno poimenovana Lily Bloom (Lilija Cvet), ki odpira (kakopak) cvetličarno v Bostonu. Nekega dne po naključju spozna skrivnostnega in čednega Ryla, za katerega se nato izkaže, da je brat njene sodelavke Allyse. Njuna romanca se začne počasi in nežno, a strastno vzbrsti, vendar kmalu ugotovimo, da ni vse v cvetju. Rylan je namreč občasno nagle jeze in ko se Lily zasmeje njegovi nezgodi med kuho, jo zabije s pestjo. Ali jo morda udari po nesreči, ker je zaradi bolečine trznil, ona pa je stala tik za njim?

Romanca na dveh ravneh

Medtem ko je knjiga povsem jasna glede tega in prihodnjih nasilnih incidentov, je v filmski različici dodana negotovost, ki dobro ponazori duševno stanje premnogih žrtev družinskega nasilja, ko niti same nočejo verjeti temu, kar se dogaja. Igra Blake Lively kot Lily in Justina Baldonija kot Ryla je odlična, pri čemer si igralec zasluži dodatno pohvalo, saj je film tudi režiral.

A Konča se z nama ni solzava drama niti se ne razvije v buren triler, kot denimo klasika Plinska svetilka z Ingrid Bergman iz leta 1944. Enako kot pri literarni predlogi je fokus na romanci, ki v filmski različici deluje na dveh časovnih in čustvenih ravneh. V sedanjosti med Lily in na videz sanjskim mišičastim nevrokirurgom, ki je za povrh še brat njene najboljše prijateljice. Medtem je njeno razmerje iz najstniške preteklosti, ki jo vidimo v prebliskih med osrednjo zgodbo, takšno, za katero se je treba zelo potruditi, saj mora preseči številne predsodke širše družbe in lastne družine.

Blake Lively se ponovno izkaže v glavni vlogi. Tokrat igra cvetličarko po imenu Lily Blossom Bloom, kar bi lahko poslovenili kot Lilijana Cvetka Cvetkov. Foto: CON FILM D.O.O., LJUBLJANA

Brez senzacionalnosti

Gledalcu je seveda jasno, kako se bo Lily na koncu odločila, saj je predvidljivost ena ključnih lastnosti tega žanra – in ne zgolj tega, to velja v še večji meri za akcijske filme – vendar pa je pomembnejša pot do tod. To je eden glavnih adutov filma, saj se uspe izogniti najbolj klišejskim stereotipom, zaradi česar so junaki bolj prepričljivi, človeški in se je z njimi lažje identificirati. Čeprav se občasno zatakne, mu je vseeno mogoče oprostiti spodrsljaje zaradi splošnega vtisa in podobe.

Naključno srečanje z najstniško simpatijo Atlasom v restavraciji prinese večje zaplete. Foto: CON FILM D.O.O., LJUBLJANA

Zgodbe, ki se osredotočajo na družinsko nasilje, so nemalokrat pokroviteljske do likov, saj je žrtev pogosto povsem šibka in v odvisnem razmerju, nasilnež pa je bodisi prekaljeni sociopat bodisi skrajni alkoholik. Take zgodbe so primerne za šok in zgražanje, a le malokdo bo v njih prepoznal prijatelje, sorodnike ali celo samega sebe. Posledično je ta tema ravno toliko relevantna kot umor v salonu aristokratske hiše, morilski pohod zamaskiranega psihopata ali odločitev bogataša, da se obleče v pajaca in ponoči pretepa zločince. Konča se z nama se ne ujame v to past.

Vlogo Lilyjine prijateljice in sodelavke igra komičarka Jenny Slate, ki se izkaže v dramski vlogi, čeprav seveda vnese nekaj humorja. Foto: CON FILM D.O.O., LJUBLJANA

Ali je film Konča se z nama vreden ogleda?

Film Konča se z nama bo navdušil ljubitelje romana, saj se zelo dobro drži izvirne zgodbe, le nekoliko zmanjša število likov in ustrezno postara glavne junake (pisateljica je potrdila to spremembo in priznala, da se ob pisanju ni zavedala, da pri tridesetih nihče ne more postati nevrokirurg). A film vam bo bržkone všeč tudi, če romana niste prebrali in si želite v kinu ogledati romanco, saj z izjemo komedije Pelji me na Luno, ki se počasi poslavlja iz kina, zaenkrat ni napovedane nobene druge.

Konča se z nama (It Ends with Us)



Režija: Justin Baldoni

Igrajo: Blake Lively, Justin Baldoni, Jenny Slate, Brandon Sklenar, Hasan Minhaj, Amy Morton.

Žanr: Romantična drama.

Dolžina: 130 minut. : Justin Baldoni: Blake Lively, Justin Baldoni, Jenny Slate, Brandon Sklenar, Hasan Minhaj, Amy Morton.: Romantična drama.: 130 minut.

Čeprav sta Blake Lively in Justin Baldoni v filmu povsem prepričljiva, naj bi na snemanju prišlo do večjih trenj med njima. Oba sta tudi producenta filma, vendar naj bi Livelyjine ideje na koncu prevladale, kar naj bi povzročilo zamere, ki so bile opazne tudi na gala premieri. Foto: CON FILM D.O.O., LJUBLJANA

