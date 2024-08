Lansko poletje je bilo na plaži mogoče opaziti eno knjigo, ki se je ves čas pojavljala. Gre za uspešnico "Konča se z nama", ki jo je napisala Colleen Hoover. Knjiga je kmalu po izdaji osvojila srca mnogih bralcev, med njimi tudi slovenskih. Zgodba, ki se dotika kompleksnih tem ljubezni, zlorabe in preživetja, je bralce navdušila s svojo čustveno globino in realistično upodobitvijo težkih življenjskih izkušenj. Na filmska platna pa zdaj prihaja tudi film, ki je posnet prav po tej knjigi.

O knjigi

"Konča se z nama" sledi zgodbi Lily Bloom, mlade lastnice cvetličarne v Bostonu, ki se po končanem študiju spopada z žalovanjem zaradi smrti nasilnega očeta. Njeno življenje se spremeni, ko spozna čednega zdravnika Ryleja Kincaida. Čeprav Ryle sprva ni zainteresiran za resno zvezo, se kmalu zapleteta v strasten odnos. A njuna sreča ne traja dolgo – Rylejeva temna plat pride na dan, kar Lily spomni na njeno težko otroštvo in odnos staršev. Knjiga raziskuje zapletene dinamike ljubezni in nasilja ter postavlja vprašanje, kje se konča ljubezen in začne zloraba.

Film prihaja tudi v Slovenijo

Zdaj pa navdušenci nad knjigo z nestrpnostjo pričakujejo tudi filmsko priredbo, ki se bo v četrtek premierno predvajala tudi v slovenskih kinih. Film, ki ga je režiral in v njem tudi igra Justin Baldoni, obljublja čustveno globoko in vizualno privlačno doživetje. V vlogi Lily bo zaigrala priljubljena igralka Blake Lively, ki je zaslovela v seriji Opravljivka (Gossip Girl). Njen soigralec, Justin Baldoni, bo upodobil Ryleja, medtem ko bo Brandon Skenlar prevzel vlogo Lilyjine srednješolske ljubezni Atlasa Corrigana.

Pestra igralska zasedba

Poleg Livelyjeve in Baldonija v filmu nastopajo še Isabela Ferrer kot mlada Lily, Jenny Slate kot Allysa, Rylejeva sestra, ter Hasan Minhaj kot Marshall, Allysjin mož in Rylejev najboljši prijatelj. Baldoni, ki poleg igranja in režiranja sodeluje tudi kot izvršni producent, je v film prinesel edinstveno vizijo in strast do zgodbe, ki vas bo brez dvoma prevzela.

Kaj lahko pričakujemo?

Napovednik, ki je bil izdan maja letos, je oboževalcem ponudil vpogled v vizualno in čustveno intenzivnost filma. Ob spremljavi pesmi Taylor Swift z naslovom "My Tears Ricochet" napovednik obljublja močno in ganljivo zgodbo, ki bo zagotovo pritegnila tako ljubitelje knjige kot nove gledalce.

