Kako se na naraven način znebiti podočnjakov?

Podočnjaki so pogosti pri mnogih ljudeh. Povzroča jih utrujenost ali pa so preprosto del vaše genetike. Poleg uporabe kozmetičnih izdelkov in korektorjev lahko podočnjake učinkovito zmanjšate tudi z uporabo naravnih metod. Vsi, ki se sprašujete, kako jih zmanjšati, boste v nadaljevanju izvedeli nekaj učinkovitih nasvetov, ki bodo postali del vaše rutine.

Rezine krompirja

Krompir vsebuje naravne belilne lastnosti, ki lahko pomagajo posvetliti podočnjake. Ohlajene rezine krompirja položite na zaprte oči za 10–15 minut. Lahko uporabite tudi krompirjev sok, ki ga z vato nanesite na podočnjake.

Foto: Shutterstock

Rezine kumar

Kumare so znane po svojih hladilnih in osvežujočih lastnostih. Položite ohlajene rezine kumare na oči za približno deset minut, da zmanjšate otekanje in osvežite kožo.

Foto: Shutterstock

Zeleni čaj

Zeleni čaj vsebuje antioksidante in tanine, ki pomagajo zmanjšati otekanje in temne kolobarje. Ohlajene vrečke zelenega čaja položite na oči za 10–15 minut. Tanini v čaju zmanjšujejo otekanje, medtem ko antioksidanti izboljšujejo videz kože.

Foto: Shutterstock

Mandljevo olje

Mandljevo olje je bogato z vitaminom E in pomaga pri obnavljanju kože. Vsako noč pred spanjem nanesite nekaj kapljic mandljevega olja na podočnjake in ga nežno vmasirajte. Pustite ga delovati čez noč in zjutraj sperite s toplo vodo.

Foto: Shutterstock

Rožna voda

Rožna voda ima pomirjujoče in osvežilne lastnosti. Namakajte vate v rožni vodi in jih položite na zaprte oči za približno 15 minut. Ta postopek ponavljajte vsak dan in rezultate boste hitro opazili.

Foto: Shutterstock

Kokosovo olje

Kokosovo olje je naravno vlažilo, ki pomaga pri negi občutljive kože okoli oči. Nanesite nekaj kapljic kokosovega olja na podočnjake in ga nežno vmasirajte pred spanjem. Olje pustite delovati čez noč in zjutraj sperite. Deluje podobno kot že zgoraj omenjeno mandljevo olje.

Foto: Shutterstock

Paradižnikov sok

Paradižnik vsebuje likopen, ki pomaga zmanjšati temne kolobarje in posvetliti kožo. Zmešajte eno čajno žličko paradižnikovega soka z eno čajno žličko limoninega soka in mešanico nanesite na podočnjake. Pustite delovati deset minut in nato sperite s hladno vodo. Postopek ponavljajte dvakrat na teden, a vsekakor ne pretiravajte.

Foto: Shutterstock

Kurkuma in ananasov sok

Kurkuma ima močne antioksidativne in protivnetne lastnosti, ki pomagajo zmanjšati temne kolobarje. Zmešajte kurkumo v prahu z ananasovim sokom in nanesite pasto na podočnjake. Pustite delovati deset minut in nato sperite. Postopek ponavljajte nekajkrat na teden in vaši podočnjaki se bodo opazno zmanjšali.

Foto: Getty Images

