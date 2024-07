Živilo, ki se ne uporablja le v kulinariki, temveč tudi v lepoti

Pistacije niso samo okusne v kulinaričnih dobrotah, njihove prednosti segajo daleč preko kuhinje, saj imajo pomembno vlogo tudi v lepotni industriji. V zadnjih letih je uporaba pistacij v lepotnih izdelkih pridobila precejšnjo priljubljenost zaradi številnih koristi za kožo in lase. Poleg tega so vonji pistacij trenutno med najbolj priljubljenimi, saj so sladki in nežni hkrati.

Koristi za kožo

Pistacije so bogate z maščobnimi kislinami in vitaminom E, ki zagotavljajo globoko hidratacijo in pomagajo vzdrževati kožo navlaženo, zaradi česar so odlične za suho kožo. Olje, ki je pridobljeno iz pistacij, se zlahka vpije v kožo in nudi učinkovito vlaženje brez mastnega občutka, kar kožo poživi in osveži. Zaradi tega je pistacijevo olje priljubljena sestavina v številnih izdelkih za nego kože, namenjenih boju proti suhi koži in izboljšanju elastičnosti kože.

Foto: Shutterstock

Poleg tega pistacije vsebujejo antioksidante, kot so vitamin A, vitamin E in lutein, ki ščitijo kožo pred oksidativnim stresom in prezgodnjim staranjem. Redna uporaba izdelkov za nego kože na osnovi pistacij lahko privede do bolj mladostnega in sijočega videza. Antioksidanti v pistacijah prav tako pomagajo zmanjšati vnetja kože, zaradi česar je pistacijevo olje koristno za pomiritev razdražene kože.

Foto: Shutterstock

Koristi za lase

Pistacije so enako koristne tudi za nego las. Polne so biotina, ključne hranilne snovi za zdravje las, ki pomaga zmanjšati izpadanje las in spodbuja njihovo rast. Prisotnost maščobnih kislin v pistacijah nahrani lase, jih naredi močnejše in sijoče. Domače maske za lase iz pistacijevega olja lahko nudijo globinsko nego, zaradi česar so lasje mehki in obvladljivi.

Vključitev pistacij v prehrano ali uporaba izdelkov za nego las, ki vsebujejo pistacijevo olje, lahko zelo hitro izboljša zdravje in videz vaših las.

Foto: Shutterstock

Pistacije v parfumih

Poseben, a nežen oreščkast vonj pistacij v kombinaciji z njihovo masleno teksturo je pistacije naredil priljubljeno sestavino v parfumeriji. Leta 2024 so pistacijevi vonji postali trend v parfumeriji, saj dodajajo edinstveno in razkošno noto različnim dišavam. Priljubljenost pistacij je presegla kulinarične meje in se razširila tudi med parfume in ostale lepotne izdelke, kar lahko vidimo že skoraj na vsakem koraku, ko se odpravljamo zjutraj po rogliček, po službi po dišavo, med katerimi izstopa pistacija, za kosilo ali večerjo pa si privoščimo testenine s paradižnikovo omako, burrato in pistacijami. Za piko na i pa bo še za navlaženost naše kože poskrbela krema s pistacijo.

Foto: Shutterstock

