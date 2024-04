Sijoča koža, ki je videti nahranjena in bogata, je želja vsake ženske. Do rezultatov se lahko pride na več načinov, eden izmed njih, ki dokazano deluje, je urejena in zdrava prehrana. Za večji učinek pa bo poskrbela skrivnostna sestavina, ki ima dober vpliv na kožo, naredi jo bolj sijočo in prožno, kar bo poskrbelo, da bo vaša koža zasijala tudi brez ličil.

Obvezna sestavina za lepoto

Semena so bogata z vitamini, ki imajo vpliv na velik del našega telesa. Poskrbite, da jih vključujete v vsakodnevno prehrano. Na sam vrh seznama pa dodajte chia semena, ki imajo dober učinek na kožo. Obogatena so s kalcijem, železom in omego 3, zato bodo poskrbela, da bo vaša koža bolj sijoča in zdrava.

Lepa koža je ključ do samozavesti vsake ženske Foto: Shutterstock

Protivnetni učinki chia semen

Chia semena vsebujejo antioksidante in omega 3 maščobne kisline, ki imajo protivnetne učinke, kar je za sijočo kožo ključnega pomena. Ker so bogata z vlakninami, pomagajo zmanjšati holesterol v prehrani, zato poskrbite, da jih vključite v svoj jedilnik.

Chia semena vsebujejo snovi, ki bodo izboljšale vašo kožo Foto: Shutterstock

Vključevanje chia semen v prehrano

Chia semena lahko vključite tako v sladke kot v slane jedi. Za zajtrk jih lahko dodate h grškemu jogurtu kot posip, večer prej lahko pripravite puding iz semen in riževega mleka. Chia semena lahko vključite tudi v peko slaščic, kot je zdrav bananin kruh ali pa ovseni kolački s temno čokolado in chia semeni. Tudi k enolončnicam se odlično podajo, saj nimajo močnega okusa, ki bi oviral sam okus jedi. Izvrstno se podajo tudi na avokado kruhek ali pa na vrh kremne cvetačne juhe. Načinov za vključevanje chia semen je veliko, zato ne odlašajte s korakom, ki bo poskrbel za vašo sijočo kožo.

Puding iz chia semen za zdrav in okusen zajtrk Foto: Shutterstock

Prehrana je pri lepoti bistvenega pomena! Če obstajajo sestavine, ki bodo poskrbele, da bo vaša koža sijoča, obstajajo tudi sestavine, ki bodo to preprečile. Ene izmed njih so alkohol, majoneza, sladkarije, bel kruh, slani prigrizki, hitra hrana, mleko, whey proteini in še marsikaj. Od vas je odvisno, kakšna bo vaša koža, zato jo negujte pravilno in skrbno. Poleg prehrane so pomembni tudi spanec in šport ter redno čiščenje in vlaženje.