Posledično je potrebna tudi razlaga podnaslova Poharska komedija, saj se pridevnik poharska ne nanaša na dobesedni pomen ocvrte hrane niti na preneseni pomen konzumacije marihuane, temveč gre zgolj za narečno izpeljanko besede pohorska. Torej gre za komedijo, ki je postavljena na Pohorje, naslovno vprašanje pa vsake toliko postavi naglušni dedek, ko ga prebudi okoliški trušč.

Poglejte napovednik:

Žabar na vasi

Režijski prvenec Andreja Pratnemerja in Denisa Vengusta je podeželska zgodba o pristnosti življenja v odročnem majhnem kraju. Konflikt v zgodbo vnese vrnitev Ane, ki je študirala v Ljubljani in s seboj pripelje svojega fanta, Ljubljančana Gašperja. Ta je vegetarijanec in abstinent ter nevešč fizičnega dela, zaradi česar doživi več kulturnih šokov, nato začne spoznavati prednosti tega okolja pred mestnim vrvežem.

Zala Žvikart Meglič in Uroš Steklasa kot Ana in Gašper. Foto: promocijsko gradivo

Vendar glavni adut filma Je kir ke riku? ni mestna srajca, temveč pisana paleta pristnih stranskih likov, ki vključujejo vodjo lokalne gostilne, medicinsko sestro, poštarja, župnika in trojico glasnih telebanov. Ti pravzaprav niso zgolj stranski liki, saj so v filmu več v ospredju od glavnih junakov in pomagajo ustvariti živahno vzdušje, polno nastavkov nekih intrig, ki se – zelo v duhu resničnega življenja – ne razvijejo v pretresljive konflikte, temveč ostanejo v ozadju.

Klasična komedija zmešnjav

Čeprav si lahko razlagamo prozaičnost prikazanih zgodb, zapletov in razpletov kot vidik realističnosti filma, je pri humorju ter zasnovi večine likov vseeno zaznati ambicijo po kompleksnejši komediji. Avtorji so se najbrž vsaj na podzavestni ravni zgledovali po klasičnih komedijah zmešnjav, kot sta Županova Micka in Matiček se ženi, vendar je v pravi neodvisni filmski produkciji tako kompleksno in na številne like razširjeno zgodbo precej težko izvesti.

Stanka Macuh kot teta Trezika v tipično opremljeni kmečki izbi pripravlja malo domače salame za goste iz Ljubljane. Foto: promocijsko gradivo

Gverilskost produkcije in predanost ekipe sta opazni pri kakovosti slike, predvsem barv, pa tudi pri menjavah letnih časov, čeprav naj bi se zgodba odvijala v nekaj dneh. Po drugi strani ju ni videti pri večini igralcev, ki ustvarijo povsem prepričljivo samosvoje like, izstopajo pa tudi garderoba (sploh krčmarica Jolanda) in posnetki z brezpilotnim letalnikom.

Bo šlo brez podnapisov?

Je kir ke riku? ni tako izpiljen kot nekateri drugi nedavni neodvisni domači filmi, denimo lanski Nekaj sladkega Tina Vodopivca ali letošnji Gepack Žige Kukoviča, a je dovolj pristen, da bi lahko prepričal marsikaterega gledalca. Obstaja pa še ena prepreka. Avtentično, močno narečje je za večino Slovenije namreč vsaj toliko nerazumljivo kot prekmurščina.

Eden redkih kadrov, kjer se vidi omejenost statistov, saj k nedeljski maši pride samo zasedba filma. Po drugi strani to tudi pokaže, kako veliko likov je v zgodbi. Foto: promocijsko gradivo

Narečje daje filmu čar in skozi ekspresivno igro ter občasno prepoznane besede tudi ni težko slediti dogajanju, a distributer Voyo bi se vseeno lahko potrudil in dodal slovenske podnapise. Film je bil v začetku leta uspešnica v kinematografih, a ne po vsej državi, temveč bolj ali manj samo v okolici Pohorja, kjer je v prvi meri pritegnil naravne govorce. Ali bo na vseslovenski digitalni platformi tudi brez podnapisov dosegel širšo publiko, je težko ugibati. Pr’ Hostar ta ovira ni ustavila, a tam je bilo precej več fizične komedije, uporabili pa so širok nabor narečij, celo izmišljeno hrvoslovenščino.

Ali je film Je kir ke riku?: Poharska komedija vreden ogleda?

Je kir ke riku? je s številnimi razprodanimi projekcijami v Mariboru in okolici že dokazal, da je vreden ogleda. Nedvomno bo pritegnil tudi mnoge sloveniste, ki se ukvarjajo z narečji in dialektiko, saj severnopohorsko-remšniško narečje še nikoli ni bilo tako izdatno predstavljeno na filmu. Ključno vprašanje je, ali je vreden ogleda za vse druge. Odgovor je da. Gre za lahkotno zgodbo, ki je v osnovi morda preveč predvidljiva, a skozi močne stranske like ustvari zanimiv svet. Ustvarjalci filma, predvsem režiserja Pratnemer in Vengust ter scenaristka Maja Furman, pa tudi večina zasedbe, si zaslužijo vso pohvalo za ta film in upamo, da ne bodo zaključili pri enem.

Ali bodo lokalni fantje prepustili svojo Ano vsiljivcu iz Ljubljane? Foto: promocijsko gradivo

Je kir ke riku? Poharska komedija



Režija: Andrej Pratnemer in Denis Vengust.

Igrajo: Uroš Steklasa, Zala Žvikart Meglič, Stanka Macuh, Aleš Mrzdovnik, Franc Mažič, Mateja Rebernak, Adrijana Hren Visenjak.

Žanr: komedija.

Dolžina: 79 minut.



Film je na ogled na pretočniku Voyo. Andrej Pratnemer in Denis Vengust.Uroš Steklasa, Zala Žvikart Meglič, Stanka Macuh, Aleš Mrzdovnik, Franc Mažič, Mateja Rebernak, Adrijana Hren Visenjak.komedija.79 minut.Film je na ogled na pretočniku Voyo.

Preberite še: